Усе має працювати в комплексі: від чого нині залежить передача F-16 Україні

Українські пілоти продовжують навчання на винищувачах F-16. Також Україна чекає на перші постачання цих літаків. Проте підготування інфраструктури для західних винищувачів є доволі складним та тривалим процесом.

Про це 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що наразі не можливо говорити про терміни, коли Україна буде готова до використання F-16. Проте він припустив, що цей процес може відбуватися так само швидко як із застосуванням систем Patriot.

До теми У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі на F-16, – Ігнат

Робимо в екстреному режимі

Терміни, які поставила собі Україна щодо навчання пілотів на F-16, є дуже амбітними. Ніде у світі так швидко не проходили навчання, як його здійснюють українські льотчики.

Немає ні в кого такої практики переходу на західний літак з радянського за пів року,

– наголосив Ігнат.

Американці та європейці – принципові люди, вони дотримуються закону, певних правил. Але ж Україні було дуже потрібні F-16 та тренування на них пілотів.

Ми вимушені це робити в екстреному режимі, так само як з системами Patriot. Для опанування ними потрібно щонайменше 3 – 4 місяці. А наші фахівці вже за 3 – 4 тижні збивали перші "Кинджали" в українському небі,

– зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Така сама історія F-16 – всі хочуть найшвидших термінів, мовляв, давайте хоча б два літаки. Проте це неможливо.

Дуже складна наука

Росіяни готуються до моменту, коли Україна почне застосовувати F-16. Для цього вони прискорили інтеграцію ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400. Ба більше, окупанти готові ризикнути та розташувати літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективніше його використовувати, коли на озброєнні ЗСУ з'явиться F-16.

"Літак – це не автомобільна техніка, все має працювати в комплексі: аеродроми, інфраструктура, укриття для літаків, наземні фахівці, персонал, техніки, авіаційні інженери, які будуть обслуговувати ці літаки, а це також дуже складна наука", – наголосив Юрій Ігнат.

Також інженери мають налаштувати озброєння. Кожна бомба та ракета, яка є під крилами F-16, – це вже високотехнологічна зброя. Кожний боєприпас необхідно програмувати на ціль для того, щоб він прийшов так само ефективно як сьогодні прилітають ракети HIMARS по окупантах.

Коли Україна отримає винищувачі F-16