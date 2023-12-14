Все должно работать в комплексе: от чего зависит передача F-16 Украине
Украинские пилоты продолжают обучение на истребителях F-16. Также Украина ждет первые поставки этих самолетов. Однако подготовка инфраструктуры для западных истребителей является довольно сложным и длительным процессом.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что пока невозможно говорить о сроках, когда Украина будет готова к использованию F-16. Однако он предположил, что этот процесс может происходить так же быстро, как с применением систем Patriot.
К теме В Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе на F-16, – Игнат
Делаем в экстренном режиме
Сроки, которые поставила себе Украина по обучению пилотов на F-16, очень амбициозны. Нигде в мире так быстро не проходило обучение, как его совершают украинские летчики.
Нет ни у кого такой практики перехода на западный самолет с советского за полгода,
– подчеркнул Игнат.
Американцы и европейцы – принципиальные люди, они соблюдают закон, определенные правила. Но Украине потребовались F-16 и тренировки на них пилотов.
Мы вынуждены это делать в экстренном режиме, равно как с системами Patriot. Для овладения ими требуется не менее 3 – 4 месяцев. А наши специалисты уже через 3 – 4 недели сбивали первые "Кинжалы" в украинском небе,
– отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.
Такая же история F-16 – все хотят скорейших сроков, мол, давайте хотя бы два самолета. Однако это невозможно.Важно! Россияне готовятся к моменту, когда Украина начнет применять F-16. Для этого они ускорили интеграцию ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Более того, оккупанты готовы рискнуть и расположить самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективнее его использовать, когда на вооружении ВСУ появится F-16.
Очень сложная наука
"Самолет – это не автомобильная техника, все должно работать в комплексе: аэродромы, инфраструктура, укрытие для самолетов, наземные специалисты, персонал, техники, авиационные инженеры, которые будут обслуживать эти самолеты, а это тоже очень сложная наука", – подчеркнул Юрий Игнат. .
Также инженеры должны настроить вооружение. Каждая бомба и ракета под крыльями F-16 – это уже высокотехнологичное оружие. Каждый боеприпас необходимо программировать на цель для того, чтобы он пришел так же эффективно, как сегодня прилетают ракеты HIMARS по оккупантам.
Когда Украина получит истребители F-16
- Украинские летчики проходят обучение в США и Великобритании. Также украинцы тренируются с инструкторами в Дании. Процесс обучения проходит в несколько этапов. Первоначально украинские пилоты летают на легкомоторных самолетах натовского образца в сопровождении инструктора. Затем управляют самолетами самостоятельно, а после выполняют полеты на боевое применение.
- Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16. Часть из них будет вовлечена в обучение пилотов, а часть получит ВСУ. Их поставки будут осуществлены в 2024 году. Также Дания предоставит нашей стране F-16 сразу после завершения обучения пилотов.
- Кроме того, Украина ожидает F-16 от Бельгии, обещавшей предоставить самолеты в 2025 году.