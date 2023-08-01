Заробили 6 мільйонів: в Україні викрили масштабну аферу з підробкою документів

Після початку повномасштабної війни в Україні почастішали випадки підробки документів для виїзду за кордон. Цього разу вдалося викрити цілий підпільний "паспортний стіл".

Одразу у кількох областях викрили зловмисників, які фальсифікували документи громадян України. Серед клієнтів деяких з них були й іноземці.

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Заробили 6 мільйонів на фальшивих документах

Служба безпеки України заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених документів.

У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та 8-х його спільників.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв.

Вартість підробки становила від 8 000 до 14 000 гривень за "документ". Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.

Враховуючи сотні "замовлень", щомісяця зловмисники отримували "прибуток" до 6 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що серед основних клієнтів "сервісу" були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.

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Як працював "бізнес"

Схему наголодили декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.

Для пошуку клієнтів створили "рекламну" сторінку в інстаграмі, де пропонували власний перелік нелегальних "послуг".

Готову "продукцію" розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси "замовників".

У середньому одна "оптова партія" підроблених документів в одну область нараховувала від 100 до 500 одиниць фальшивок.

Посвідчення водія, техпаспорти, посвідки на проживання та паспорти громадянина України – такі документи можна було замовити у зловмисників за ціною від 8 000 до 14 000 гривень.

Один із зловмисників — колишній працівник поліції

На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед 9 затриманих — колишній співробітник розформованої міліції.

Судом обрано для них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. З'ясування усіх бставин злочину триває. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Важливо! ​Нещодавно до Верховної Ради було подано законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, або використання завідомо підроблених документів (№ 3946).

Так, ініціатори проєкту закону пропонують за викрадення, привласнення документів арештовувати злочинців на строк до шести місяців або саджати у в'язницю до трьох років. За використання підроблених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про держреєстрацію актів цивільного стану – передбачено арешт до шести місяців або ув'язнення від трьох до п’яти років.

Викриття інших схем незаконнного перетину кордону: