Заработали 6 миллионов: в Украине разоблачили масштабную аферу с подделкой документов
Источник:СБУ
После начала полномасштабной войны в Украине участились случаи подделки документов для выезда за границу. В этот раз удалось разоблачить целый подпольный "паспортный стол".
Сразу в нескольких областях разоблачили злоумышленников, фальсифицировавших документы граждан Украины. Среди клиентов некоторых из них были и иностранцы.
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Заработали 6 миллионов на фальшивых документах
Служба безопасности Украины заблокировала межрегиональную схему серийного изготовления и продажи фальшивых документов.
В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8 его сообщников.
Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права.
Стоимость подделки составляла от 8 000 до 14 000 гривен за "документ". Сумма зависела от его типа и срочности производства.
Учитывая сотни заказов, ежемесячно злоумышленники получали прибыль до 6 миллионов гривен.
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Стражи порядка установили, что среди основных клиентов "сервиса" были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или выехать в Евросоюз.
Как работал "бизнес"
Схему наладили несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников – в специально арендованной квартире в центре Львова.
Для поиска клиентов создали "рекламную" страницу в инстаграме, где предлагали собственный перечень нелегальных "услуг".
Готовую "продукцию" рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее в почтовые адреса "заказчиков".
В среднем одна оптовая партия поддельных документов в одну область насчитывала от 100 до 500 единиц фальшивок.
Водительские удостоверения, техпаспорта, виды на жительство и паспорта гражданина Украины – такие документы можно было заказать у злоумышленников по цене от 8 000 до 14 000 гривен.
Один из злоумышленников – бывший сотрудник полиции
На основании собранных доказательств всем фигурантам поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Выяснение всех причин преступления продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Нацполиция ликвидировала масштабную схему производства и сбыта поддельных документов в Виннице.
За неделю незаконных сделок с фальшивыми документами злоумышленники зарабатывали от 1,5 до 2 миллионов гривен.
В настоящее время задержаны девять фигурантов, им уже объявлено о подозрении. Один из них – бывший работник полиции.
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Важно! Недавно в Верховную Раду было представлен законопроект, которым предлагают внести изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подлог документов, удостоверяющих личность, или использование заведомо подложных документов ( №3946 ).
Так, инициаторы проекта закона предлагают за похищение, присвоение документов арестовывать преступников сроком до шести месяцев или сажать в тюрьму до трех лет. За использование поддельных документов, удостоверяющих личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния – предусмотрен арест до шести месяцев или заключение от трех до пяти лет.
Разоблачение других схем незаконного пересечения границы:
- Адвокат и должностное лицо Киевской областной военной администрации организовывали незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста. Делали они это через систему "Путь". Известно, что адвокат был гражданином России, в Украине он имел только вид на жительство. Именно он искал лиц, которым во время военного положения запрещено выезжать за границу.
- Ранее сотрудники СБУ заблокировали еще 6 каналов нелегального выезда украинцев призывного возраста в ЕС. В нескольких регионах задержали более 10 организаторов нелегальных "трафиков".
- В Закарпатье пограничникам удалось задержать более 20 нарушителей. Они пытались незаконно покинуть Украину.