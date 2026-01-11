У Буковелі іноземець запустив салют, щоб привітати друзів з одруженням: що йому загрожує

В неділю, 10 січня, у Буковелі помітили феєрверки у небі, попри заборону під час воєнного стану. Поліція вже з'ясувала, хто причетний до інциденту.

Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Що відомо про інцидент у Буковелі?

З відео у соцмережах стало відомо, що ввечері 10 січня на курорті Буковель, який розташований у селі Поляниця на Івано-Франківщині, невідомі запускали феєрверки.

За інформацією поліції області, оперативники проаналізували кадри та виїхали на місце події, аби обстежити територію та знайти причетних до інциденту.

Згодом правоохоронці повідомли, що знайшли порушника. Ним виявився іноземець 1984 року народження. Чоловік каже, що у такий спосіб хотів привітати друзів з одруженням.

Слідчі уже відкрили провадження за статтею про хуліганство. Порушнику може загрожувати штраф від 17 до 34 тисяч гривень або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадуємо, під час дії воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічних засобів, зокрема салютів та феєрверків. За їх використання передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.

Звуки піротехніки є схожими на постріли чи вибухи, тож в умовах війни можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю громадян, викликавши паніку серед цивільного населення та військових.

У поліції закликали дотримуватись встановлених державою обмежень та бути відповідальними.

У разі виявлення подібних порушень прохання негайно повідомляти на спецлінію 102,

– закликають у поліції.

У Буковелі запустили феєрверки: дивіться відео

У Поляниці було видно феєрверки: дивіться відео

Де ще лунали феєрверки попри заборону?