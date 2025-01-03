Піротехніка заборонена у період воєнного стану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Дивіться також Засідання у справі вбивства Фаріон: людей евакуювували через повідомлення про замінування суду

Що відомо про жінку, що запускала феєрверки у Львові

Ввечері 31 грудня у Сихівському районі Львова запускали феєрверки, що заборонено у військовий стан.

Провівши розслідування, поліцейські, зокрема оперативники кримінального відділу та фахівці Управління кримінального аналізу Львівщини, ідентифікували правопорушницю за допомогою записів із камер системи "Безпечна Львівщина". Нею виявилася 37-річна мешканка Львова.

Жінці висунули підозру за статею Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкції за цією статтею передбачають покарання у вигляді штрафу розміром від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційного нагляду до п’яти років або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, правоохоронці наголошують на відповідальності за подібні дії.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні діє заборона на продаж і використання піротехнічних засобів. Порушення цієї заборони тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Раніше повідомлялося, що у новорічну річ попри заборону феєрверки запускали у Києві, Львові та Одесі.