Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Що відомо про інцидент у Буковелі?
З відео у соцмережах стало відомо, що ввечері 10 січня на курорті Буковель, який розташований у селі Поляниця на Івано-Франківщині, невідомі запускали феєрверки.
За інформацією поліції області, оперативники проаналізували кадри та виїхали на місце події, аби обстежити територію та знайти причетних до інциденту.
Нагадуємо, під час дії воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічних засобів, зокрема салютів та феєрверків. За їх використання передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф чи обмеження волі.
Звуки піротехніки є схожими на постріли чи вибухи, тож в умовах війни можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю громадян, викликавши паніку серед цивільного населення та військових.
У поліції закликали дотримуватись встановлених державою обмежень та бути відповідальними.
У разі виявлення подібних порушень прохання негайно повідомляти на спецлінію 102,
– закликають у поліції.
У Буковелі запустили феєрверки: дивіться відео
У Поляниці було видно феєрверки: дивіться відео
Де ще лунали феєрверки попри заборону?
31 грудня 2025 року близько 21:00 у Сихівському районі Львова місцеві помітили феєрверки. Їх запускала 37-річна жителька Львова. Жінці висунули підозру за статтею Кримінального кодексу України – хуліганство.
У 2024 році 31 грудня феєрверки чули у кількох обласних центрах України. У Києві салюти запускали на Червоному хуторі, а у Львові на Сихові прямо біля висоток.
Також феєрверки запускали в Одесі.