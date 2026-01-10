Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Що відомо про інцидент у Буковелі?

З відео у соцмережах стало відомо, що ввечері 10 січня на курорті Буковель, який розташований у селі Поляниця на Івано-Франківщині, невідомі запускали феєрверки.

За інформацією поліції області, оперативники проаналізували кадри та виїхали на місце події, аби обстежити територію та знайти причетних до інциденту.

Нагадуємо, під час дії воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічних засобів, зокрема салютів та феєрверків. За їх використання передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф чи обмеження волі.

Звуки піротехніки є схожими на постріли чи вибухи, тож в умовах війни можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю громадян, викликавши паніку серед цивільного населення та військових.

У поліції закликали дотримуватись встановлених державою обмежень та бути відповідальними.

У разі виявлення подібних порушень прохання негайно повідомляти на спецлінію 102,

– закликають у поліції.

