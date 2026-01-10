В Буковеле неизвестные запустили фейерверки: полиция уже ищет причастных
- 10 января в Буковеле неизвестные запустили фейерверки, что запрещено во время военного положения.
- Полиция Ивано-Франковской области расследует инцидент, анализируя видео и обследуя место происшествия.
В воскресенье, 10 января, в Буковеле неизвестные запустили фейерверки, несмотря на запрет во время военного положения. Сейчас полиция уже разыскивает людей, причастных к инциденту.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
Смотрите также Украинцы "штурмуют" Буковель: к курорту образовались большие пробки
Что известно об инциденте в Буковеле?
Из видео в соцсетях стало известно, что вечером 10 января на курорте Буковель, который расположен в селе Поляница на Ивано-Франковщине, неизвестные запускали фейерверки.
По информации полиции области, оперативники проанализировали кадры и выехали на место происшествия, чтобы обследовать территорию и найти причастных к инциденту.
Напоминаем, во время действия военного положения на территории Украины запрещено использование пиротехнических средств, в частности салютов и фейерверков. За их использование предусмотрена уголовная и административная ответственность, которая предусматривает штраф или ограничение свободы.
Звуки пиротехники похожи на выстрелы или взрывы, поэтому в условиях войны могут нанести вред психологическому здоровью граждан, вызвав панику среди гражданского населения и военных.
В полиции призвали соблюдать установленные государством ограничения и быть ответственными.
В случае выявления подобных нарушений просьба немедленно сообщать на спецлинию 102,
– призывают в полиции.
В Буковеле запустили фейерверки: смотрите видео
В Полянице было видно фейерверки: смотрите видео
Где еще звучали фейерверки несмотря на запрет?
31 декабря 2025 года около 21:00 в Сиховском районе Львова местные жители заметили фейерверки. Их запускала 37-летняя жительница Львова. Женщине предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
В 2024 году 31 декабря фейерверки слышали в нескольких областных центрах Украины. В Киеве салюты запускали на Красном хуторе, а во Львове на Сыхове прямо возле высоток.
Также фейерверки запускали в Одессе.