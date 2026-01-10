В Буковеле неизвестные запустили фейерверки: полиция уже ищет причастных

В воскресенье, 10 января, в Буковеле неизвестные запустили фейерверки, несмотря на запрет во время военного положения. Сейчас полиция уже разыскивает людей, причастных к инциденту.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Что известно об инциденте в Буковеле?

Из видео в соцсетях стало известно, что вечером 10 января на курорте Буковель, который расположен в селе Поляница на Ивано-Франковщине, неизвестные запускали фейерверки.

По информации полиции области, оперативники проанализировали кадры и выехали на место происшествия, чтобы обследовать территорию и найти причастных к инциденту.

Напоминаем, во время действия военного положения на территории Украины запрещено использование пиротехнических средств, в частности салютов и фейерверков. За их использование предусмотрена уголовная и административная ответственность, которая предусматривает штраф или ограничение свободы.

Звуки пиротехники похожи на выстрелы или взрывы, поэтому в условиях войны могут нанести вред психологическому здоровью граждан, вызвав панику среди гражданского населения и военных.

В полиции призвали соблюдать установленные государством ограничения и быть ответственными.

В случае выявления подобных нарушений просьба немедленно сообщать на спецлинию 102,

– призывают в полиции.

В Буковеле запустили фейерверки: смотрите видео

В Полянице было видно фейерверки: смотрите видео

Где еще звучали фейерверки несмотря на запрет?