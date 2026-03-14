Можна більше: у Fire Point розповіли, скільки ракет "Фламінго" виробляють на день

Українська компанія Fire Point виготовляє щонайменше 3 крилаті ракети великої дальності "Фламінго". Утім, темпи випуску подібного озброєння можуть збільшитися після переходу на власний двигун.

Таку інформацію повідомив співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю ProUA.

Як можуть змінитися масштаби виробництва?

Денис Штілерман, коментуючи масштаби виробництва відповідних ракет, зазначив в інтерв'ю, що наразі компанія виготовляє три одиниці на добу. Утім, за його словами, є важлива умова для зростання обсягів.

Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять,

– сказав він.

Співзасновник розповів, що ракета оснащена двоконтурним турбореактивним двигуном, який є майже вдвічі ефективнішим за стандартні одноконтурні двигуни, які використовують у більшості ракет подібного типу.

Винятком є американська крилата ракета Tomahawk. Головний конструктор також повідомив, що наразі завершується розробка власного двигуна, спеціально оптимізованого для польотів на малих висотах.

Відомо, що дальність ураження крилатої ракети "Фламінго" залежить від модифікації та бойової частини. Наприклад, у FP-7 вона становить до 300 кілометрів. Водночас FP-9 здатна бити на відстань до 850 кілометрів.

Водночас Денис Штілерман спростував версію про "перебрендовану іноземну зброю". За його словами, приводи, двигун, антени, блок контролю є українськими, за винятком інерційної навігаційної системи.

Які результати роботи "Фламінго"?