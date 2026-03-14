Можно больше: в Fire Point рассказали, сколько ракет "Фламинго" производят в день
- Компания Fire Point производит не менее 3 крылатые ракеты "Фламинго" в день, и это число может возрасти после перехода на собственный двигатель.
- Ракета "Фламинго" имеет двухконтурный турбореактивный двигатель, и дальность поражения может составлять до 850 километров в зависимости от модификации.
Такую информацию сообщил соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью ProUA.
Как могут измениться масштабы производства?
Денис Штилерман, комментируя масштабы производства соответствующих ракет, отметил в интервью, что сейчас компания производит три единицы в сутки. Впрочем, по его словам, есть важное условие для роста объемов.
Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут,
– сказал он.
Соучредитель рассказал, что ракета оснащена двухконтурным турбореактивным двигателем, который почти вдвое эффективнее стандартных одноконтурных двигателей, которые используют в большинстве ракет подобного типа.
Исключением является американская крылатая ракета Tomahawk. Главный конструктор также сообщил, что сейчас завершается разработка собственного двигателя, специально оптимизированного для полетов на малых высотах.
Известно, что дальность поражения крылатой ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части. Например, в FP-7 она составляет до 300 километров. В то же время FP-9 способна бить на расстояние до 850 километров.
В то же время Денис Штилерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, приводы, двигатель, антенны, блок контроля являются украинскими, за исключением инерционной навигационной системы.
Какие результаты работы "Фламинго"?
Недавно Силы обороны Украины ударили ракетой "Фламинго" по Уоткинскому заводу, попав в один из цехов. Именно там производят ряд российских баллистических ракет, среди которых и "Искандер-М".
Ранее ракетами FP-5 "Фламинго" был атакован арсенал ГРАУ в населенном пункте Котлубань, что в Волгоградской области. Был уничтожен огромный бункер, площадью примерно 3 600 квадратных метров снаружи.
Также Украина ударила "Фламинго" по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России, который является одним из самых защищенных объектов России. Конкретная дата атаки неизвестна, однако это было в течение января.