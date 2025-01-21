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Так, на фото, которое быстро стало вирусным в сети, видно, как Илон Маск с веселой улыбкой показывает жест "класс", тогда как Баррон, сын Дональда Трампа, выглядит серьезным и задумчивым

Контраст между их настроениями не оставил равнодушными пользователей соцсетей, которые начали создавать мемы и придумывать остроумные подписи.

Маск и сын Трампа стали звездами соцсетей: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей сразу же взорвались мемами. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Когда отец стал президентом, но тебе еще надо учить математику на завтра".

"Маск выглядит так, будто он только что запустил еще одну ракету, а Баррон – будто эта ракета упала на его домашнее задание".

"Жизнь подбрасывает лимоны: Маск делает из них лимонад, Баррон – дипломную работу".

Сами Илон Маск и Баррон Трамп, возможно, даже не заметили, как их эмоции стали символом различных "вайбов" инаугурации. Но теперь этот кадр останется в истории как пример того, как одно событие может быть воспринято совершенно по-разному.



Разница между интровертами и экстравертами / Фото из соцсетей