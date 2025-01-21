Більше про це розповідає 24 Канал.

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Так, на фото, яке швидко стало вірусним у мережі, видно, як Ілон Маск із веселою посмішкою показує жест "клас", тоді як Баррон, син Дональда Трампа, виглядає серйозним і задумливим

Контраст між їхніми настроями не залишив байдужими користувачів соцмереж, які почали створювати меми і вигадувати дотепні підписи.

Маск та син Трампа стали зірками соцмереж: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж одразу ж вибухнули мемами. Ось, які коментарі вони залишали:

"Коли батько став президентом, але тобі ще треба вчити математику на завтра".

"Маск виглядає так, ніби він тільки що запустив ще одну ракету, а Баррон – ніби ця ракета впала на його домашнє завдання".

"Життя підкидає лимони: Маск робить з них лимонад, Баррон – дипломну роботу".

Самі Ілон Маск та Баррон Трамп, можливо, навіть не помітили, як їхні емоції стали символом різних "вайбів" інавгурації. Але тепер цей кадр залишиться в історії як приклад того, як одна подія може бути сприйнята зовсім по-різному.



Різниця між інтровертами та екстравертами / Фото із соцмереж