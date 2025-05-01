Украинцы, которые уже привыкли к несправедливости и вызовам судьбы, восприняли эту новость тяжело. Реакцию сети на исчезновение из меню Биг Тейсти собрал для вас 24 Канал.

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Что известно об исчезновении Биг Тейсти

Шокирующую новость сообщили на официальной странице McDonald's в инстаграме.

Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же как и мы. Не упустите шанс попробовать невероятно вкусный и сочный Биг Тейсти еще раз... а возможно и два,

– написали на странице McDonald's.

Реакция соцсетей

Украинцы были чрезвычайно возмущены и выражали разочарование в комментариях. Вот, что они писали:

"Да ну! Ходила в Мак только по Биг Тейсти, поэтому придется прощаться и с вами!".

"Надеюсь, это – просто маркетинговый ход, чтобы сейчас еще больше он продавался!".

"Предлагаю создать петицию".

"Я сейчас позвоню Рональду МакДональду и скажу что вы балуетесь...".

В сети также появилась информация, что украинцы начали продавать в интернете коробки от своих любимых бургеров. Так, на OLX выставили на продажу Биг Тейсти из McDonald's за 40 тысяч гривен, отметив, что это "коллекционный выпуск".

Интересно, что многие шутили о том, что нужно подписать петицию за возвращение бургера в меню или с призывом к Владимиру Зеленскому созвать СНБО.



Зеленский должен созвать СНБО / Фото из сети



Были и такие предложения / Фото из сети

Некоторые предполагают, что Биг Тейсти просто не могло существовать вместе с завтраками, которые недавно вернули в McDonald's.



Биг Тейсти просто не могло существовать вместе с завтраками / Фото из сети

Также были предположения о том, что исчезновение бургера – это еще одно условие США для подписания соглашения о редкоземельных металлах.



Во всем виноват Трамп / Фото из сети



Трамп и Биг Тейсти / Фото из сети



Украинцы увидели американский след / Фото из сети



Философские размышления / Фото из сети



Реакция украинцев на то, что Биг Тейсти убрали из меню / Фото из сети

Хотя стоит вспомнить, что есть люди, которым вкус Биг Тейсти не нравится. Вероятно, они не сильно расстроились от этой новости.