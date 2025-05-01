Украинцы, которые уже привыкли к несправедливости и вызовам судьбы, восприняли эту новость тяжело. Реакцию сети на исчезновение из меню Биг Тейсти собрал для вас 24 Канал.

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Что известно об исчезновении Биг Тейсти

Шокирующую новость сообщили на официальной странице McDonald's в инстаграме.

Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же как и мы. Не упустите шанс попробовать невероятно вкусный и сочный Биг Тейсти еще раз... а возможно и два,
– написали на странице McDonald's.

Реакция соцсетей

Украинцы были чрезвычайно возмущены и выражали разочарование в комментариях. Вот, что они писали:

  • "Да ну! Ходила в Мак только по Биг Тейсти, поэтому придется прощаться и с вами!".
  • "Надеюсь, это – просто маркетинговый ход, чтобы сейчас еще больше он продавался!".
  • "Предлагаю создать петицию".
  • "Я сейчас позвоню Рональду МакДональду и скажу что вы балуетесь...".

В сети также появилась информация, что украинцы начали продавать в интернете коробки от своих любимых бургеров. Так, на OLX выставили на продажу Биг Тейсти из McDonald's за 40 тысяч гривен, отметив, что это "коллекционный выпуск".

Интересно, что многие шутили о том, что нужно подписать петицию за возвращение бургера в меню или с призывом к Владимиру Зеленскому созвать СНБО.

Зеленский должен созвать СНБО
Зеленский должен созвать СНБО / Фото из сети

Были и такие предложения
Были и такие предложения / Фото из сети

Некоторые предполагают, что Биг Тейсти просто не могло существовать вместе с завтраками, которые недавно вернули в McDonald's.

Биг Тейсти просто не могло существовать вместе с завтраками
Биг Тейсти просто не могло существовать вместе с завтраками / Фото из сети

Также были предположения о том, что исчезновение бургера – это еще одно условие США для подписания соглашения о редкоземельных металлах.

Во всем виноват Трамп
Во всем виноват Трамп / Фото из сети

Трамп и Биг Тейсти
Трамп и Биг Тейсти / Фото из сети

Украинцы увидели американский след
Украинцы увидели американский след / Фото из сети

Философские размышления
Философские размышления / Фото из сети

Реакция украинцев на то, что Биг Тейсти убрали из меню
Реакция украинцев на то, что Биг Тейсти убрали из меню / Фото из сети

Хотя стоит вспомнить, что есть люди, которым вкус Биг Тейсти не нравится. Вероятно, они не сильно расстроились от этой новости.

Есть люди, которым не нравится Биг Тейсти
Есть люди, которым не нравится Биг Тейсти / Фото из сети