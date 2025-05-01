Українці, які вже звикли до несправедливості та викликів долі, сприйняли цю новину важко. Реакцію мережі на зникнення з меню Біг Тейсті зібрав для вас 24 Канал.

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Що відомо про зникнення Біг Тейсті

Шокуючу новину повідомили на офіційній сторінці McDonald's в інстаграмі.

Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само як і ми. Не пропустіть шанс скуштувати неймовірно смачний та соковитий Біг Тейсті ще раз… а можливо і два,

– написали на сторінці McDonald's.

Реакція соцмереж

Українці були надзвичайно обурені та висловлювали розчарування у коментарях. Ось, що вони писали:

"Та ну! Ходила в Мак лише по Біг Тейсті, тож доведеться прощатись і з вами!".

"Сподіваюся, це – просто маркетинговий хід, щоб зараз ще більше він продавався!".

"Пропоную створити петицію".

"Я зараз зателефоную Рональду МакДональду і скажу що ви балуєтеся…".

У мережі також з'явилася інформація, що українці почали продавати в інтернеті коробки від своїх улюблених бургерів. Так, на OLX виставили на продаж Біг Тейсті з McDonald's за 40 тисяч гривень, зазначивши, що це "колекційний випуск".

Цікаво, що чимало людей жартували про те, що потрібно підписати петицію за повернення бургера у меню або ж із закликом до Володимира Зеленського скликати РНБО.



Зеленський має скликати РНБО / Фото з мережі



Були і такі пропозиції / Фото з мережі

Дехто припускає, що Біг Тейсті просто не могло існувати разом зі сніданками, які нещодавно повернули у McDonald's.



Біг Тейсті просто не могло існувати разом зі сніданками / Фото з мережі

Також були припущення про те, що зникнення бургера – це ще одна умова США для підписання угоди про рідкоземельні метали.



У всьому винен Трамп / Фото з мережі



Трамп і Біг Тейсті / Фото з мережі



Українці побачили американський слід / Фото з мережі



Філософські роздуми / Фото з мережі



Реакція українців на те, що Біг Тейсті прибрали з меню / Фото з мережі

Хоча варто згадати, що є люди, яким смак Біг Тейсті не подобається. Ймовірно, вони не сильно засмутилися від цієї новини.