Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Такой инцидент произошел в городе Чунцин, что на юго-западе Китая. Сначала мужчина страдал от постоянного кашля, но когда лекарства перестали помогать, он таки обратился за медицинской помощью. После медицинского обследования врачи диагностировали аспергиллез.

Справка. Аспергиллез – это грибковая инфекция, вызванная плесневыми грибами рода Aspergillus. Эти грибы распространены в окружающей среде, особенно в почве, пыли, гнилых растительных остатках. Для здорового человека они обычно не опасны, но могут вызывать заболевания у людей со слабым иммунитетом или заболеваниями легких.

Врачи подтвердили, что легочная болезнь произошла из-за необычной привычки – мужчина регулярно нюхал свои грязные носки, где тоже нашли ДНК штамма грибка, который и вызвал эту инфекцию. Именно носки мужчины стали идеальной средой для размножения грибка из-за длительного ношения в теплой и влажной среде.



Китаец нюхал носки и попал в больницу / Фото Unsplash

Ранее мы писали, что в Китае есть ресторан, который продает десерты из стерилизованных, высушенных слоновьих фекалий, и стоит это удовольствие 540 долларов. Китайская фуд-блогерка отметила, что ресторан известен своей экологически чистой кухней и предлагает немало инновационных блюд.