Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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Такий інцидент стався в місті Чунцін, що на південному заході Китаю. Спершу чоловік страждав від постійного кашлю, але коли ліки перестали допомагати, він таки звернувся за медичною допомогою. Після медичного обстеження лікарі діагностували аспергільоз.

Довідка. Аспергільоз – це грибкова інфекція, викликана пліснявими грибами роду Aspergillus. Ці гриби поширені в навколишньому середовищі, особливо в ґрунті, пилу, гнилих рослинних рештках. Для здорової людини вони зазвичай не небезпечні, але можуть викликати захворювання у людей зі слабким імунітетом або захворюваннями легень.

Лікарі підтвердили, що легенева хвороба сталася через незвичну звичку – чоловік регулярно нюхав свої брудні шкарпетки, де теж знайшли ДНК штаму грибка, який і спричинив цю інфекцію. Саме шкарпетки чоловіка стали ідеальним середовищем для розмноження грибка через тривале носіння в теплому і вологому середовищі.



Китаєць нюхав шкарпетки і потрапив до лікарні / Фото Unsplash

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