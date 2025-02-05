Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию его речи.

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Что сказал глава Колумбии

Во время прямого эфира Совета министров 4 февраля 2025 года Густаво Петро заявил, что кокаин запрещен, потому что его делают в Латинской Америке, а не потому, что он хуже виски. Интересно, что другие вещества, такие как фентанил, происходят из Соединенных Штатов, не подпадают под такой же уровень запрета.

Заявление президента Колумбии Густаво Петро: смотрите видео

Это заявление вызвало широкую дискуссию в Колумбии и на международном уровне, поскольку оно ставит под сомнение традиционную политику борьбы с наркотиками и предлагает подумать о легализации и регулировании определенных веществ.

Как пишет cwmas, президент Петр уже не впервые высказывается по этому вопросу. В ноябре 2024 года во время международного мероприятия по противодействию насилию над детьми он раскритиковал запрет кокаина и сравнил его потребление с виски.

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