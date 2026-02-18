Платив 130 доларів за ніч: Галущенко розповів, як жив у будинку посіпаки Януковича Захарченка

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко заявив, що проживав у будинку ексміністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка. Відбувалося це на умовах подобової оренди.

Відповідна заява з вуст Галущенка прозвучала під час засідання Вищого антикорупційного суду.

Як Галущенко платив за проживання в Захарченка?

На запитання ВАКС про проживання в помешканні Віталія Захарченка, він пояснив, що після замаху на нього у 2022 році отримав державну охорону та з міркувань безпеки регулярно змінював місце проживання.

За його словами, цей будинок здавався протягом багатьох років, і він не був єдиним орендарем, раніше також мешкав в інших орендованих помешканнях.

Галущенко зазначив, що сплачував приблизно 130 доларів на добу.

Хлопець, який курував цей будинок рахував скільки це у місяць і я йому платив,

– сказав Галущенко.

Зазначимо, ВАКС 24 жовтня 2025 року повністю задовольнив позов Міністерства юстиції України та застосував санкцію до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. У дохід держави стягнули активи, що належать йому особисто або щодо яких він може здійснювати розпорядження, на загальну суму понад 400 мільйонів гривень.



До того ж Віталій Захарченко перебуває в міжнародному розшуку, переховується на території Росії, оголошений підозрюваним у державній зраді та інших тяжких злочинах. Проти нього тривають численні кримінальні провадження.

