Платив 130 доларів за ніч: Галущенко розповів, як жив у будинку посіпаки Януковича Захарченка
- Герман Галущенко проживав в оселі Віталія Захарченка на умовах подобової оренди.
- Він розповів, як і чому орендував його будинок.
Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко заявив, що проживав у будинку ексміністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка. Відбувалося це на умовах подобової оренди.
Відповідна заява з вуст Галущенка прозвучала під час засідання Вищого антикорупційного суду.
Як Галущенко платив за проживання в Захарченка?
На запитання ВАКС про проживання в помешканні Віталія Захарченка, він пояснив, що після замаху на нього у 2022 році отримав державну охорону та з міркувань безпеки регулярно змінював місце проживання.
За його словами, цей будинок здавався протягом багатьох років, і він не був єдиним орендарем, раніше також мешкав в інших орендованих помешканнях.
Галущенко зазначив, що сплачував приблизно 130 доларів на добу.
Хлопець, який курував цей будинок рахував скільки це у місяць і я йому платив,
– сказав Галущенко.
Зазначимо, ВАКС 24 жовтня 2025 року повністю задовольнив позов Міністерства юстиції України та застосував санкцію до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. У дохід держави стягнули активи, що належать йому особисто або щодо яких він може здійснювати розпорядження, на загальну суму понад 400 мільйонів гривень.
До того ж Віталій Захарченко перебуває в міжнародному розшуку, переховується на території Росії, оголошений підозрюваним у державній зраді та інших тяжких злочинах. Проти нього тривають численні кримінальні провадження.
Останні новини з розслідування справи Галущенка
Герман Галущенко був затриманий 15 лютого близько 4:00 ранку. Його зняли просто з потяга, коли він намагався виїхати за кордон.
16 лютого йому вручили підозру в відмиванні коштів та участі у злочинній організації, яка розкрадала кошти в енергетичному секторі. 17 лютого ВАКС обрав запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб з альтернативою застави у понад 200 мільйонів гривень.
Під час свого виступу в суді ексчиновник підтвердив існування схеми "Шлагбаум" у Енергоатомі. За його словами, він домагався внесення компанії до переліку підприємств, з яких під час воєнного стану заборонено стягувати борги, щоб не списували майже 1 мільярд гривень заборгованості Запорізької АЕС через суди після окупації станції "різними умільцями".