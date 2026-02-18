Платил 130 долларов за ночь: Галущенко рассказал подробности проживания в доме Захарченко

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко заявил, что проживал в доме экс-министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко. Происходило это на условиях посуточной аренды.

Соответствующее заявление из уст Галущенко прозвучало во время заседания Высшего антикоррупционного суда.

Как Галущенко платил за проживание у Захарченко?

На вопрос ВАКС о проживании в квартире Виталия Захарченко, он объяснил, что после покушения на него в 2022 году получил государственную охрану и из соображений безопасности регулярно менял место жительства.

По его словам, этот дом сдавался в течение многих лет, и он не был единственным арендатором, ранее также жил в других арендованных помещениях.

Галущенко отметил, что платил примерно 130 долларов в сутки.

Парень, который курировал этот дом считал сколько это в месяц и я ему платил,

– сказал Галущенко.

Отметим, ВАКС 24 октября 2025 года полностью удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и применил санкцию к бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко. В доход государства взыскали активы, принадлежащие ему лично или в отношении которых он может осуществлять распоряжение, на общую сумму более 400 миллионов гривен.



К тому же Виталий Захарченко находится в международном розыске, скрывается на территории России, объявлен подозреваемым в государственной измене и других тяжких преступлениях. Против него продолжаются многочисленные уголовные производства.

Последние новости по расследованию дела Галущенко