Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на его заявление во время заседания суда.

Будет ли вносить Галущенко залог?

Во время заседания Герман Галущенко заявил, что планирует направить средства на оплату работы защитников для подготовки апелляции. Сторона защиты и обвинения сейчас изучают возможность обжалования решения ВАКС.

Я буду собирать на адвокатов, чтобы они подали апелляцию,

– сказал он в зале суда.

Напомним, что сам экс-министр говорил, что нормальной считал бы сумму залога до 30 миллионов гривен, прокуратура ходатайствовала о 425 миллионах.

Также Герман Галущенко заявил, что при таком залоге он может годами сидеть в СИЗО, ведь якобы не имеет возможности внести такую сумму. Бывший чиновник добавил, что не знает, кто из его окружения смог бы заплатить такие деньги.

В чем подозревают Галущенко?