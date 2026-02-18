Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на його заяву під час засідання суду.

Чи вноситиме Галущенко заставу?

Під час засідання Герман Галущенко заявив, що планує спрямувати кошти на оплату роботи захисників для підготовки апеляції. Сторона захисту і обвинувачення нині вивчають можливість оскарження рішення ВАКС.

Я буду збирати на адвокатів, щоб вони подали апеляцію,

– сказав він у залі суду.

Нагадаємо, що сам ексміністр казав, що нормальною вважав би суму застави до 30 мільйонів гривень, прокуратура клопотала про 425 мільйонів.

Також Герман Галущенко заявив, що при такій заставі він може роками сидіти в СІЗО, адже нібито не має можливості внести таку суму. Колишній чиновник додав, що не знає, хто з його оточення зміг би заплатити такі гроші.

У чому підозрюють Галущенка?