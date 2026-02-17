Про це заявив прокурор САП під час судового засідання 17 лютого, де обирали запобіжний захід Галущенку.

Дивіться також Герману Галущенку обрали запобіжний захід

Що відомо про погодження камери для детектива НАБУ?

Під час засідання суду прокурор повідомив, що 21 липня 2025 року заступник тодішнього міністра юстиції Євген Пікалов надіслав Герману Галущенко повідомлення. У ньому йшлось про прохання від СБУ щодо співпраці.

"Доброго дня. Поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Завтра, скоріше за все, оберуть запобіжний захід. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами", – процитував повідомлення прокурор.

Того ж дня Пікалов нібито надіслав фото камери слідчого ізолятора, на що Галущенко відповів "+", додав прокурор. Зазначається, що на той момент Галущенко вже був на посаді міністра юстиції кілька днів.

Сам ексміністр заявив, що жодного упередженого ставлення до умов утримання Магамедрасулова не було. Умови, мовляв, були "нормальними", а заступник міністра поводився коректно.

Окрім цього, за даними сторони обвинувачення, Пікалов писав Галущенку, як краще передати довідку щодо "контрольних фігурантів".

"З вашого дозволу скину довідку по контрольних фігурантах, які утримуються у Лук'янівському СІЗО з іншого номеру, давай краще в паперовому", – нібито йшлось в повідомленні.

Останні подробиці із затримання Галущенка