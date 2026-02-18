Соответствующее заявление из уст Галущенко прозвучало во время заседания Высшего антикоррупционного суда.
К теме Дело Галущенко: экс-министр признался, будет ли собирать 200 миллионов на залог
Как Галущенко платил за проживание у Захарченко?
На вопрос ВАКС о проживании в квартире Виталия Захарченко, он объяснил, что после покушения на него в 2022 году получил государственную охрану и из соображений безопасности регулярно менял место жительства.
По его словам, этот дом сдавался в течение многих лет, и он не был единственным арендатором, ранее также жил в других арендованных помещениях.
Галущенко отметил, что платил примерно 130 долларов в сутки.
Парень, который курировал этот дом считал сколько это в месяц и я ему платил,
– сказал Галущенко.
Отметим, ВАКС 24 октября 2025 года полностью удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и применил санкцию к бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко. В доход государства взыскали активы, принадлежащие ему лично или в отношении которых он может осуществлять распоряжение, на общую сумму более 400 миллионов гривен.
К тому же Виталий Захарченко находится в международном розыске, скрывается на территории России, объявлен подозреваемым в государственной измене и других тяжких преступлениях. Против него продолжаются многочисленные уголовные производства.
Последние новости по расследованию дела Галущенко
Герман Галущенко был задержан 15 февраля около 4:00 утра. Его сняли прямо с поезда, когда он пытался выехать за границу.
16 февраля ему вручили подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации, которая разворовывала средства в энергетическом секторе. 17 февраля ВАКС избрал меру пресечения – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залога в более 200 миллионов гривен.
Во время своего выступления в суде экс-чиновник подтвердил существование схемы "Шлагбаум" в Энергоатоме. По его словам, он добивался внесения компании в перечень предприятий, с которых во время военного положения запрещено взимать долги, чтобы не списывали почти 1 миллиард гривен задолженности Запорожской АЭС через суды после оккупации станции "разными умельцами".