Обіцяють всебічний захист: Зеленський розповів, які гарантії готові надати Україні 26 країн
- 26 країн, включаючи Європу, США та кілька інших країн готові надати Україні гарантії безпеки, включаючи підтримку в небі, на морі та в кіберпросторі.
- Партнери обіцяють фінансувати українську армію для її можливості захищатися від агресора.
Україна продовжує вести активну демократію та залучає країни до співпраці й гарантування безпеки після завершення бойових дій. Президент Володимир Зеленський розповів, скільки країн вже готові допомогти Україні стримувати ворога.
Які держави вже пообіцяли надати Україні гарантії безпеки?
У суботу, 6 вересня, пройшов парламентський саміт "Групи семи". Від України на нього поїхав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. посадовець зустрівся зі спікерами парламентів Канади, Америки, Франції, Німеччини, Британії, Італії, також із Президенткою Європарламенту.
Всі підтримують нас, Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру. Я хочу подякувати за це,
– сказав Зеленський.
Президент зазначив, що 26 країн з "Коаліції охочих" гарантуватимуть Україні безпеку. Йдеться про підтримку й захист в небі, на морі та в кіберпросторі. Дехто з партнерів пообіцяв фінансувати українську армію.
Серед цих країн – Європа, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія. Для України важливою допомогою, за словами Володимира Зеленського, буде зброя й довгострокове фінансування Збройних Сил. Саме ці компоненти гарантій безпеки Київ уже погодив з партнерами.
Надання гарантій безпеки для України: останні новини
За даними ЗМІ, Європа визнала свою залежність від США у військових питаннях, тож просять Трампа збільшити оборонні можливості. У випадку, якщо Сполучені Штати не допоможуть, країни не зможуть забезпечити ані безпеку України, ані власну оборону.
Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що початку 2024 року лише Литва та Франція висловилися за відправку своїх військ в Україну. Однак з часом кількість охочих уже суттєво зросла. Але значна кількість країн все ж наполягає на фінансовій допомозі, але не готові залучати до гарантій безпеки своїх військових.
За планами "коаліції охочих" після завершення бойових дій українські військові мали б захищати укріплений кордон на лінії фронту. А європейські сили розміщуватимуться в тилу й забезпечуватимуть так звану третю лінію оборони.