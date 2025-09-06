Обещают всестороннюю защиту: Зеленский рассказал, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран
- 26 стран, включая Европу, США и несколько других стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, включая поддержку в небе, на море и в киберпространстве.
- Партнеры обещают финансировать украинскую армию для ее возможности защищаться от агрессора.
Украина продолжает вести активную демократию и привлекает страны к сотрудничеству и обеспечению безопасности после завершения боевых действий. Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько стран уже готовы помочь Украине сдерживать врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского лидера.
Смотрите также Украина сможет закупить американского оружия на 100 миллиардов долларов при одном условии, – NBC News
Какие государства уже пообещали предоставить Украине гарантии безопасности?
В субботу, 6 сентября, прошел парламентский саммит "Группы семи". От Украины на него поехал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. чиновник встретился со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, также с Президентом Европарламента.
Все поддерживают нас, Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру. Я хочу поблагодарить за это,
– сказал Зеленский.
Президент отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" будут гарантировать Украине безопасность. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.
Среди этих стран – Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Для Украины важной помощью, по словам Владимира Зеленского, будет оружие и долгосрочное финансирование Вооруженных Сил. Именно эти компоненты гарантий безопасности Киев уже согласовал с партнерами.
Предоставление гарантий безопасности для Украины: последние новости
По данным СМИ, Европа признала свою зависимость от США в военных вопросах, поэтому просят Трампа увеличить оборонные возможности. В случае, если Соединенные Штаты не помогут, страны не смогут обеспечить ни безопасность Украины, ни собственную оборону.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в начале 2024 года только Литва и Франция высказались за отправку своих войск в Украину. Однако со временем количество желающих уже существенно возросло. Но значительное количество стран все же настаивает на финансовой помощи, но не готовы привлекать к гарантиям безопасности своих военных.
По планам "коалиции желающих" после завершения боевых действий украинские военные должны были бы защищать укрепленную границу на линии фронта. А европейские силы будут размещаться в тылу и обеспечивать так называемую третью линию обороны.