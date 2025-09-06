Украина продолжает вести активную демократию и привлекает страны к сотрудничеству и обеспечению безопасности после завершения боевых действий. Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько стран уже готовы помочь Украине сдерживать врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского лидера.

Какие государства уже пообещали предоставить Украине гарантии безопасности?

В субботу, 6 сентября, прошел парламентский саммит "Группы семи". От Украины на него поехал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. чиновник встретился со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, также с Президентом Европарламента.

Все поддерживают нас, Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру. Я хочу поблагодарить за это,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" будут гарантировать Украине безопасность. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.

Среди этих стран – Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Для Украины важной помощью, по словам Владимира Зеленского, будет оружие и долгосрочное финансирование Вооруженных Сил. Именно эти компоненты гарантий безопасности Киев уже согласовал с партнерами.

