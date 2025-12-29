Гарантії безпеки від США лише на 15 років: Зеленський пояснив, як ставиться до пропозиції

Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу надати Україні довгострокові гарантії безпеки на 30 – 50 років. Сторони обговорили можливості забезпечення "сильних гарантій" від США.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав Трампу?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував надати Україні довгострокові гарантії безпеки на 30 – 50 років.

Я сказав йому, що у нас уже йде війна майже 15 років, тому хотілося б, щоб гарантії були довшими. Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30 – 40 – 50 років. Це було б історичне рішення президента Трампа,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що сторони обговорили, як Україна може отримати "сильні гарантії" безпеки від США. За його словами гарантії безпеки між Україною та Америкою узгоджені повністю – на 100%.

Що відомо про заяви Трампа і Зеленського після зустрічі?