Таке відбувається вперше: на параді 9 травня не буде не лише техніки, а й іноземних ЗМІ

Цьогоріч Росія проведе парад 9 травня у значно скороченому форматі – без демонстрації військової техніки та без західних журналістів. Кремль уже відкликав акредитації у низки іноземних медіа, зокрема німецького видання Spiegel.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Чому в Москві не буде західних журналістів?

За словами журналістів, представники Кремля у телефонній розмові повідомили редакцію про скасування акредитації на парад 9 травня. Аналогічні дзвінки отримали й інші іноземні ЗМІ, зокрема ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, італійський телеканал Rai та японський NHK.

Формат висвітлення параду було змінено через поточну ситуацію. Тому іноземні ЗМІ, які вже отримали акредитацію, більше не будуть допущені,

– зазначив один з кремлівських посадовців.

Іншим іноземним журналістам повідомили, що на парад допустять лише російські медіа.

За даними Spiegel, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитацію іноземним журналістам, а потім її відкликав.

Як зазначають журналісти, Росія, схоже, проводить цьогорічні святкування "Дня перемоги" у значно скороченому форматі. Раніше міноборони країни-агресорки також заявило, що через "поточну оперативну ситуацію" на традиційному параді на Червоній площі не демонструватимуть військову техніку – зазвичай у цей день у Москві проходив масштабний показ танків та іншого озброєння.

Список гостей, які будуть присутні у Москві 9 травня, також суттєво змінився. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стане єдиним офіційним лідером європейської країни, який відвідає російську столицю.

Сам він заявив, що не братиме участі у військовому параді на Красній площі. За словами політика, він планує лише покласти квіти до Могили Невідомого солдата.

Серед інших гостей Путіна:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;

президент Лаосу Тхонглун Сісуліт;

верховний правитель Малайзії султан Ібрагім.

Також серед гостей заявлені очільники невизнаних Абхазії та Південної Осетії, які Росія окупувала в Грузії.

Тим часом Володимир Зеленський рекомендував іноземним лідерам утриматися від поїздок до Москви 9 травня. Президент України назвав такі наміри політиків "дивним бажанням".

Цікаво! Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в коментарі 24 Каналу зазначив, що росіяни порушили перемир'я, і тепер Київ має повне моральне право атакувати Росію 9 травня. Водночас, за оцінкою експерта, прямий удар по Москві є малоймовірним. Андрій Ткачук вважає більш реалістичними атаки на регіональну інфраструктуру, зокрема на нафтопереробні заводи, оборонні підприємства та інші стратегічні об’єкти, які наразі можуть бути більш вразливими через перекидання систем протиповітряної оборони.

Напередодні 9 травня в Росії також посилюють заходи безпеки навколо Володимира Путіна. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, цього року відповідні міри необхідні через "терористичну загрозу з боку України".

До яких провокацій може вдатися Росія?

Напередодні 9 травня Москва дедалі активніше вдається до риторики про можливе загострення. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова 7 травня заявила, що Москва "вживе відповідних заходів", якщо Україна завдасть ударів по Росії або спробує "зірвати" святкування.

За її словами, йдеться про удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в етері телеканалу "Россия-1" навіть озвучила можливі "цілі". Вона стверджує, що під удар у Києві буцімто потрапить увесь урядовий квартал та Верховна Рада.

На думку аналітиків ISW, Кремль намагається створити враження, що здатен впливати на безпекову ситуацію в Києві та чинити тиск на партнерів України через погрози ескалації. Водночас подібна риторика може свідчити про занепокоєння Володимира Путіна через вразливість Москви та інших тилових регіонів до українських ударів.

Раніше Росія вже неодноразово використовувала тему "Орешника" для тиску на Україну та Європу. В такий спосіб Кремль намагався примусити Київ до поступок і залякати західні країни розміщенням ракет у Білорусі.