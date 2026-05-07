Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес пояснив 24 Каналу, що режиму доведеться якось пояснювати це своєму населенню.

Дивіться також: Не рекомендуємо бути в Москві у ці дні, – Зеленський зробив нову заяву напередодні 9 травня

Про що свідчить відсутність техніки на параді в Москві?

Президент Зеленський заявив, що рішення Росії скоротити парад демонструє її слабкість. Як відомо, на традиційному заході не буде важкої військової техніки, оскільки вони побоюються українських дронів через так звану оперативну обстановку на полі бою.

Я думаю, є 2 чи 3 можливі причини. По-перше, наявність. Можливо, вони дійсно опинилися в ситуації, коли командири не хочуть залишитися на полі бою без екіпажів, які вміють керувати цими системами. Вони не хочуть відправляти їх на кілька тижнів кудись. Тож, можливо, їх просто не вистачає. Сумніваюся, але все можливо,

– сказав Годжес.

Другий варіант полягає в тому, що система технічного обслуговування розвалилася через вимоги війни та українські атаки, що, можливо, вони просто не можуть залучити достатньої кількості танків, щоб це було доцільно.

"Але треба також пам’ятати, що вони можуть бути в іншому місці. Я маю на увазі, що це все може бути обманом. Ви знаєте, що є припущення про можливий черговий наступ з Білорусі або щось подібне", – зауважив Годжес.

Зверніть увагу! Кремль посилив заходи безпеки навколо Володимира Путіна, пояснюючи це нібито "терористичною загрозою" з боку України. Водночас Росія оголосила так зване "перемир’я" на період з 8 до 10 травня, паралельно пригрозивши масованими ракетними ударами у випадку будь-яких українських "провокацій".

Що ще відомо про реакцію України на російське перемир'я?

Україна запропонувала розпочати перемир’я ще 6 травня – раніше, ніж хотів Путін, щоб перевірити справжні наміри Росії. Відповідь не забарилася: 7 травня ворог випустив близько 100 дронів, провів десятки штурмів та авіаударів.

Президент Зеленський наголосив, що Кремль не хоче миру, а лише тиші під час параду на Червоній площі. Україна діятиме дзеркально – відповідатиме ударами на удари, а на реальну готовність до переговорів – дипломатією.