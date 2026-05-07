"Через терористичні загрози": Кремль напередодні 9 травня посилив охорону Путіна

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що напередодні 9 травня в Росії посилюють заходи безпеки навколо Володимира Путіна. Причиною там називають нібито "терористичну загрозу з боку України".

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також "Відправ дрони" на парад у Москві: 24 Канал запустив до 9 травня гру на сайті

Яких заходів безпеки вживають у Росії?

Дмитро Пєсков підтвердив, що посилення заходів безпеки стосується і самого Путіна.

Ви знаєте, що напередодні великих свят, і, звичайно, мабуть, найголовніше, Дня Перемоги в нашій країні, відповідні спеціальні служби завжди вживають додаткових заходів безпеки,

– сказав він.

За словами речника Кремля, цього року посилені заходи безпеки необхідні через "терористичну загрозу з боку України".

Водночас Пєсков відкинув припущення, що посилення охорони Володимира Путіна пов'язане зі страхами щодо можливого перевороту чи замаху, про що раніше повідомляли західні ЗМІ з посиланням на європейську розвідку.

Нагадаємо, Росія офіційно оголосила так зване "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня.

За словами міноборони країни-агресорки, в цей час припиняться удари ракетними військами та артилерією, високоточним озброєнням великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотниками по ЗСУ та об’єктах інфраструктури в Україні.

Росіяни також цинічно закликали Україну "послідувати" їхньому прикладу. У відомстві пригрозили, що якщо Україна "спробує зірвати святкування" 9 травня у Москві, російські війська завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва.

Цікаво! Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що в Кремлі дійсно побоюються інцидентів з українськими дронами під час параду до 9 травня. За його словами, Росія навіть могла просити Вашингтон застерегти Україну від ударів, ці дзвінки відбуваються на "технічному рівні". Водночас Україна одразу дала чітку й правильну відповідь – оголосила про перемир'я на 6 травня.

Раніше з вже традиційними погрозами також виступала речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона заявляла, що Росія "буде рішуче припиняти будь-які провокації київського режиму".

Тим часом Володимир Зеленський відреагував на бажання деяких лідерів іноземних держав вирушити до Москви 9 травня. Він назвав такі наміри дивними та зазначив, що українська сторона не рекомендує здійснювати такі візити.

За словами глави держави, зараз у Москві хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на Червону площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати українських людей і воювати.

Як у Москві готуються до параду?

На тлі підготовки до урочистостей в Москві та Санкт-Петербурзі можуть повністю відключити мобільний інтернет, щоб унеможливити його використання для навігації дронів.

Також Кремль додатково посилює оборону столиці. У відкритому доступі з'являються супутникові карти, які, ймовірно, фіксують формування нового кільця протиповітряної оборони навколо Москви. За наявними даними, лише у 2025 році там могли встановити близько 43 спеціальних веж із системами ППО.

Для посилення захисту Москви частину підрозділів протиповітряної оборони перекидають з інших регіонів. Фактично це свідчить про концентрацію ресурсів навколо столиці, тоді як забезпечити однаковий рівень захисту по всій території країни російська влада не може.