Швеція затримала та перевіряє російське судно Adler: його власник – під санкціями
- Швеція затримала російське судно Adler, яке належить компанії M Leasing LLC, що перебуває під санкціями США та Євросоюзу.
- Судно зупинилося через відмову двигуна, а його затримання стало частиною перевірок для протидії незаконній торгівлі озброєннями.
Швеція 21 грудня біля своїх берегів затримала російське вантажне судно Adler. Його компанія-власник M Leasing LLC перебуває під санкціями США та Євросоюзу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на SVT Nyheter.
Що відомо про перевірку судна Росії?
Російський контейнеровоз Adler зупинився у шведських водах через відмову двигуна 20 грудня. Судно стало на якір біля півострова Кулла на південному заході Швеції.
Як повідомили у виданні, вночі 21 грудня шведська влада затримала судно. Опісля митна служба разом із береговою охороною та поліцією піднялися на борт. Там розпочали перевірку, що тривала й наступного дня.
За словами речника шведської митниці Мартіна Геглунда, перебування правоохоронців на судні проходить без інцидентів, "екіпаж був дуже привітним", а операція відбувається "спокійно".
Як пише ЗМІ, Adler належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Зазначається, що кораблі цієї компанії можуть перевозити північнокорейські боєприпаси. Їх Росії потім використовує проти України.
У митниці додали, що не знають про пункт призначення контейнеровоза. Проте сказали, що він вийшов з порту російського Санкт-Петербурга 15 грудня.
У Швеції зазначили, що затримання стало частиною серії перевірок у межах протидії російській гібридній діяльності та незаконній торгівлі озброєннями в водах Європи.
Флот Росії зазнає втрат: останні новини
Раніше повідомлялось про атаку підводних дронів на порт Новоросійська. Розвідка Британії заявляла, що удар спричинив серйозні пошкодження субмарини типу "Варшав'янка".
Українські безпілотники також вразили російський військовий корабель у Каспійському морі. Ймовірною ціллю став "Расул Гамзатов" – патрульний корабель проєкту 22460 з посиленим озброєнням.
СБУ вперше завдала удару по російському танкеру QENDIL у нейтральних водах Середземного моря. Судно Росія використовувала для обходу санкцій.