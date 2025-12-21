Швеція затримала та перевіряє російське судно Adler: його власник – під санкціями

Швеція 21 грудня біля своїх берегів затримала російське вантажне судно Adler. Його компанія-власник M Leasing LLC перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Що відомо про перевірку судна Росії?

Російський контейнеровоз Adler зупинився у шведських водах через відмову двигуна 20 грудня. Судно стало на якір біля півострова Кулла на південному заході Швеції.

Як повідомили у виданні, вночі 21 грудня шведська влада затримала судно. Опісля митна служба разом із береговою охороною та поліцією піднялися на борт. Там розпочали перевірку, що тривала й наступного дня.

За словами речника шведської митниці Мартіна Геглунда, перебування правоохоронців на судні проходить без інцидентів, "екіпаж був дуже привітним", а операція відбувається "спокійно".

Як пише ЗМІ, Adler належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Зазначається, що кораблі цієї компанії можуть перевозити північнокорейські боєприпаси. Їх Росії потім використовує проти України.

У митниці додали, що не знають про пункт призначення контейнеровоза. Проте сказали, що він вийшов з порту російського Санкт-Петербурга 15 грудня.

У Швеції зазначили, що затримання стало частиною серії перевірок у межах протидії російській гібридній діяльності та незаконній торгівлі озброєннями в водах Європи.

