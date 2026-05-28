Абсолютно неприйнятно: Албанія викликала російського посла через погрози дипломатам

Албанія різко засудила заяви російських посадовців щодо можливих нових ударів по Києву, а також заклики до іноземних дипломатів залишити українську столицю.

Відповідну заяву опублікував голова Міністерства закордонних справ Албанії Феріт Ходжа на своїй сторінці в соцмережі Х.

Як Албанія реагує на російські погрози?

Феріт Ходжа заявив, що Албанія вважає "абсолютно неприйнятними" заклики Росії залишити Київ перед запланованими ударами, які країна-агресорка адресувала дипломатичному персоналу та іноземним громадянам.

Погрози посольствам – це не дипломатія; це залякування. Це чергове порушення міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини,

– додав він.

Голова МЗС Албанії наголосив, що посольство країни залишиться в Києві та продовжує підтримку України – попри залякування ворога.

Окрім цього, МЗС викликало російського посла.

Єдиний шлях вперед – це припинити війну, яка ніколи не мала починатися, та розпочати справжні, добросовісні мирні переговори,

– підсумував Ходжа.

Раніше Міністерство закордонних справ Франції також викликало посла Росії на вимогу міністра Жана-Ноеля Барро. Тоді у відомстві наголосили, що "своїми діями Росія щодня демонструє свій цинізм та зневагу до міжнародного права".

Аналогічну заяву зробила й Бельгія. Голова МЗС країни зазначив, що заява Росії, в якій дипломатичний персонал та іноземні громадяни закликаються покинути Київ напередодні запланованих ударів, є неприйнятною.

Нагадаємо, секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявив, що удар по Києву, про який Росія попереджала, "може бути завданий у будь-який момент", адже у Росії нібито є всі необхідні засоби для того, щоб завдати такого удару.

За його словами, як тільки в Україні з'являється підприємство з виробництва боєприпасів, російська окупаційна армія, мовляв, "завдає по ньому ударів".