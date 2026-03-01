200 винищувачів та 30 авіабомб: WSJ розкрив, як Ізраїль та США ліквідували лідерів Ірану

США та Ізраїль провели безпрецедентну операцію, скинувши 30 авіабомб на резиденцію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Це відбулося в момент, коли там перебувало все вище іранське керівництво.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Як США та Ізраїль провели операцію з ліквідації лідерів Ірану?

Журналісти зазначили, що ізраїльська та американська військова розвідка давно спостерігали за ситуацією та чекали на рідкісну нагоду: зустріч високопоставлених політичних та військових лідерів Ірану, на якій їх усіх можна було б ліквідувати одночасно. Цим днем виявилася субота, 28 лютого.

За словами ізраїльських чиновників, співробітники розвідки виявили не одну, а три зустрічі. І вони вважали, що на них має бути Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

Внаслідок влучання 30 авіабомб резиденція аятоли перетворилася на руїни. Разом із Хаменеї були ліквідовані головний радник з нацбезпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде.

Атака розпочалася незадовго до 10:00 за іранським часом (08:30 за київським часом) з величезними хвилями ракет та літаків. До вечора близько 200 ізраїльських винищувачів завдали ударів майже по 500 різних цілях, що стало найбільшою окремою повітряною кампанією в історії Ізраїлю.

Американські війська, своєю чергою, завдали ударів по сотнях іранських цілей та захистилися від сотень ворожих ракет і безпілотників.

За словами обізнаних співрозмовників WSJ, ізраїльські удари були зосереджені по високопоставлених чиновниках та ракетних можливостях Ірану, тоді як атаки США були спрямовані на ракетну інфраструктуру та військові цілі.

Паралельно з ударами Ізраїль завдав Ірану масштабних кібератак, спрямованих на ЗМІ та телефонні застосунки з повідомленнями, що закликали іранців повстати проти свого уряду.

Так, Ізраїль зламав застосунок, який допомагає мусульманам відстежувати час молитви та широко використовується в Ірані. Через нього ізраїльтяни надіслали повідомлення із закликами до збройних сил Ірану перейти на бік Ізраїлю та повідомляли населенню, що "допомога прибула".

Також хакери зламали державне інформагентство IRNA, розмістивши на головній сторінці текст про "нищівний удар по режиму аятол".

Журналісти наголосили, що планування кампанії з ліквідації лідерів Ірану тривало кілька місяців і охоплювало особисті зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго в грудні 2025 року та у Білому домі в лютому 2026 року.

Для проведення операції США розгорнули на Близькому Сході найбільше угруповання сил за останні 20 років, включно з двома авіаносцями та десятком есмінців.

До речі, сходознавець з Німеччини Михайло Якубович пояснив в етері 24 Каналу, що наразі складно прогнозувати, чим завершиться війна на Близькому Сході. Втім точно можна сказати, що нічого хорошого режим аятол не чекає.

Хто загинув разом з Алі Хаменеї?