Ізраїль ліквідував топадмірала Ірану, відповідального за закриття Ормузької протоки

Внаслідок ізраїльського удару вдалося ліквідувати командувача військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Аліреза Тангсірі.

Таку інформацію повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час зустрічі з військовими чиновниками, передає The Times of Israel.

Що відомо про ліквідацію Тангсірі?

Видання, посилаючись на ізраїльських офіційних осіб, повідомило, що удару завдали по портовому місті Бандар-Аббас, у якому Аліреза Тангсірі проводив зустріч зі старшими командирами Військово-морських сил КВІР.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції, людини, яка безпосередньо відповідає за терористичну операцію з мінування та блокування Ормузької протоки для морського руху,

– сказав Кац.

За його словами, ця атака стала "посланням" для Корпусу вартових ісламської революції. Ізраїльський міністр наголосив, що ЦАХАЛ і надалі продовжуватиме вистежувати високопосадовців та знищувати їх "один за одним".

"Ми продовжуватимемо діяти в Ірані з повною силою для досягнення цілей війни", – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство закордонних справ Ірану повідомило Раду безпеки ООН, що судна "неворожих" країн можуть проходити через Ормузьку протоку за умови координації з владою у Тегерані.

