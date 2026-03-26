Ізраїль ліквідував топадмірала Ірану, відповідального за закриття Ормузької протоки
- Ізраїль ліквідував командувача Військово-морських сил КВІР Аліреза Тангсірі ударом по Бандар-Аббас.
- Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що атака є "посланням" для Корпусу вартових ісламської революції.
Внаслідок ізраїльського удару вдалося ліквідувати командувача військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Аліреза Тангсірі.
Таку інформацію повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час зустрічі з військовими чиновниками, передає The Times of Israel.
Що відомо про ліквідацію Тангсірі?
Видання, посилаючись на ізраїльських офіційних осіб, повідомило, що удару завдали по портовому місті Бандар-Аббас, у якому Аліреза Тангсірі проводив зустріч зі старшими командирами Військово-морських сил КВІР.
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції, людини, яка безпосередньо відповідає за терористичну операцію з мінування та блокування Ормузької протоки для морського руху,
– сказав Кац.
За його словами, ця атака стала "посланням" для Корпусу вартових ісламської революції. Ізраїльський міністр наголосив, що ЦАХАЛ і надалі продовжуватиме вистежувати високопосадовців та знищувати їх "один за одним".
"Ми продовжуватимемо діяти в Ірані з повною силою для досягнення цілей війни", – додав він.
Нагадаємо, що нещодавно Міністерство закордонних справ Ірану повідомило Раду безпеки ООН, що судна "неворожих" країн можуть проходити через Ормузьку протоку за умови координації з владою у Тегерані.
Яка ситуація у регіоні зараз?
На тлі повідомлень про можливі перемовини між Іраном та США Тегеран окреслив власні умови припинення вогню – зняття санкцій, закриття американських баз в регіоні та збереження ракетної програми.
До цього Reuters підтвердило, що Ірану надіслали пропозицію щодо врегулювання з 15 пунктів. Дональд Трамп повідомив, що США для угоди між сторонами ведуть переговори з "правильними людьми" в Ірані.
Нещодавно Іран звинуватив США та Ізраїль у ракетних ударах по енергетичних об'єктах у містах Ісфахан та Хорремшер, попри перемир'я стосовно подібних об'єктів, яке оголошував президент Дональд Трамп.