"Напевно, найбільша заява": Трамп сказав, чи застосують США військову силу у Гренландії
- Дональд Трамп заявив, що США не застосовуватимуть військову силу для анексії Гренландії, а купівля острова залишається пріоритетом.
- Трамп підкреслив, що США могли б захистити і розвивати Гренландію краще за будь-яку іншу країну, і що володіння островом не загрожує НАТО.
Дональд Трамп планує анексувати Гренландію у 2026 році. Водночас він підкреслив, що військових дій при цьому не передбачається, а купівля острова залишається пріоритетом.
Про це президент США заявив у Давосі.
Чи застосовуватимуть США військову силу для анексії острова?
Під час пресконференції Трамп відповів на питання ЗМІ щодо застосування військової сили на острові.
Напевно, це найбільша заява, яку я хочу тут зробити, тому що люди думають, що я вдаватимуся до сили, але ні, я не буду цього робити. В жодному випадку я не вдаватимуся до сили. Все, що просить США, це Гренландія,
– сказав він.
Водночас Дональд Трамп зазначив, що ніхто б не зміг зупинити американську армію, якби це справді сталося. "Я не зобов'язаний застосовувати силу, я не хочу її застосовувати, я не буду застосовувати силу", – додав він.
Також лідер Штатів ще раз наголосив, що жодна країна чи навіть група країн, крім США не здатна забезпечити безпеку Гренландії. Водночас від Трампа прозвучала низка інших заяв, зокрема:
- Гренландія — частина Північної Америки, це територія США;
- Я наполягаю на негайних переговорах про купівлю Гренландії;
- Ми віддали Гренландію Данії після Другої світової війни. Це була така дурня;
- Тільки США можуть захистити цей гігантський масив суші, розвивати його й покращувати, й зробити так, щоб це було добре для Європи, безпечно для Європи й добре для нас;
- Володіння США Гренландією не становить загрози для НАТО.
Трамп хоче купити Гренландію: що відомо?
Дональд Трамп заявив, що він зацікавлений у купівлі Гренландії. Він пояснює це тим, що лише Штати можуть гарантувати безпеку у цьому регіоні, з огляду на загрози з боку Росії та Китаю.
Втім Данія не готова продати острів. А прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів прагне залишатися у складі Королівства Данія та не розглядає приєднання до США.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що в американському суспільстві ідеї Трампа не мають значної підтримки. А такі заяви Дональда Трампа є частиною ширшої зміни зовнішньої політики США, яка ламає усталені підходи. Це створює дискомфорт не лише для Європи, а й для Росії та Китаю, особливо через боротьбу за вплив в Арктиці.