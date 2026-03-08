Укр Рус
8 березня, 10:56
У той час була атака Ірану: загинули два співробітники МЗС Кувейту

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • У Кувейті загинули двоє співробітників МЗС під час виконання службових обов'язків.
  • Обставини їхньої смерті з'ясовують, і поки що не відомо, чи пов'язано це з атакою Ірану або іншим інцидентом.

У Кувейті загинули двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ. Трагедія сталася на тлі ескалації на Близькому Сході та атак Ірану в регіоні.

Обставини трагедії наразі з’ясовують, однак влада підтвердила, що вони перебували на службі. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про загибель працівників МЗС?

У Кувейті під час виконання службових обов’язків загинули двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ. Загиблі виконували службові завдання у момент інциденту. 

Влада країни також висловила співчуття родинам загиблих співробітників. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

Поки що офіційно не повідомляють, чи безпосередньо пов’язана загибель співробітників МЗС з атаками або іншими інцидентами, що сталися під час ескалації в регіоні. Розслідування триває.

Що відбувається у Кувейті на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану?

  • Вранці 2 березня над Кувейтом розбилися кілька американських військових літаків. За попередніми даними, йдеться про три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції "Епічна лють".

  • У столиці Кувейту 8 березня сталася пожежа у висотній будівлі, де розташована штаб-квартира служби соціального забезпечення. За попередніми даними, хмарочос зазнав удару, після чого там спалахнуло займання.