У Кувейті після удару загорівся хмарочос служби соцзабезпечення

У столиці Кувейту сталася пожежа у висотній будівлі, де розташована штаб-квартира служби соціального забезпечення. За попередніми даними, хмарочос зазнав удару, після чого там спалахнуло займання.
Наразі рятувальникам уже вдалося взяти пожежу під контроль. Про це повідомляє державне агентство KUNA.
Що відомо про пожежу?
У столиці Кувейту спалахнула пожежа в одному з хмарочосів, де розташована штаб-квартира державної установи – Служби соціального забезпечення країни (Public Institution for Social Security).
За інформацією KUNA, інцидент стався після того, як будівля зазнала удару. Унаслідок цього виникло займання, яке охопило частину висотної споруди.
У відомстві підтвердили, що їхня штаб-квартира стала мішенню атаки. Через це будівля отримала матеріальні пошкодження, однак подробиці щодо характеру удару поки що не розкриваються. Також наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок загоряння.
За попередніми даними, екстрені служби швидко прибули на місце події та розпочали ліквідацію пожежі. Наразі рятувальникам уже вдалося локалізувати займання.
За декілька днів до цього Кувейт збив декілька винищувачів США
Вранці 2 березня над Кувейтом розбилися кілька американських військових літаків. За попередніми даними, йдеться про три винищувачі F-15E Strike Eagle, які брали участь в операції "Епічна лють".
У Центральному командуванні США заявили, що літаки збили "дружнім вогнем" з боку кувейтської протиповітряної оборони.
Експерти звертають увагу, що літаки, схоже, не були підключені до системи розпізнавання "свій-чужий". Це дивно, адже Кувейт і США є союзниками. Не можна виключати, що система могла дати збій або бути вимкненою.