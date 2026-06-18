У Путіна пообіцяли помститися Києву за атаку на Москву

Два дні поспіль Московська область перебуває під обстрілом українських дронів. 18 червня російська столиця зазнала найбільшого удару від початку війни. Окупанти заявляють, що її атакували понад дві сотні безпілотників. У Кремлі лютують і погрожують.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у коментарі росЗМІ прокоментував масовану атаку БпЛА на Москву. Російський чиновник вибухнув погрозами.

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Як Кремль реагуватиме на масований удар по Москві?

Лавров заявив, що у відповідь на дії Києва лише слів замало, і попередив, що Росія масовано атакуватиме Україну на постійній основі.

Глава МЗС Росії наголосив, що під регулярними масштабними ударами опиняться об'єкти, від яких залежить боєздатність української армії.

За словами чиновника, таке рішення Володимир Путін ухвалив після "чергової витівки київського режиму". Він додав, що російські військові вже виконують цей наказ і продовжать робити це далі.

Тим часом, виступаючи на "Рамштайні", Володимир Зеленський назвав удар по Московському регіону одну з відповідей за атаку на Києво-Печерську лавру.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 червня 19 регіонів Росії, включно з окупованими територіями, атакували кілька сотень дронів. Вороже міноборони заявило про збиття 555 українських безпілотників.

Найбільшої атаки з початку війни зазнав Московський регіон. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, на підльоті до міста було знешкоджено близько 194 дронів.

Загалом було зафіксовано щонайменше 444 повідомлення про вибухи та прольоти БпЛА у Московській області. Першими почали скаржитися мешканці Електросталі та Ногінська. За кілька годин географія ударів стрімко розширилася, охопивши щонайменше 23 населені пункти та райони навколо Москви.

У столичних аеропортах скасували понад 500 рейсів. Після чергової атаки на Московський НПЗ столицю накрив чорний дим, і випав нафтовий дощ.

У Генштабі заявили, що внаслідок влучання на території НПЗ виникла масштабна пожежа – це щонайменше 5 точок горіння. Там горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Зауважимо, що після атаки 16 червня Московський НПЗ зупинив переробку нафти.