Україна завдала удару по нафтопроводу "Дружба", який прокачував у Європу російську нафту, що викликало гостру реакцію Угорщини та Словаччини. Країни вважають, що це загрожує їхній енергетичній безпеці.

Проте Євросоюз висловився доволі стримано щодо атаки України. Для ЄС цей інцидент може стати приводом вплинути на Угорщину та Словаччину, зробивши їх лояльнішими щодо рішень Брюсселю. Історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний у розмові з 24 Каналом пояснив, яке значення для керівництва Угорщини та Словаччини має нафтопровід "Дружба".

Чи готова Європа забезпечити Угорщину та Словаччину нафтою та газом?

Безсмертний наголосив, що на поточний та наступний рік Європа законтрактована постачанням нафти та газу, тому вона не матиме проблем з вуглеводнями.

Нафтопровід "Дружба", який нібито "рятує" Угорщину та Словаччину, це насправді механізм корумпування чиновників. І не тільки угорських і словацьких, а й інших країн,

– підкреслив дипломат.

Ціну на нафту та на нафтопродукти у контрактах, які підписують угорці чи словаки, за словами Безсмертного, ніде не можна побачити.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"? Це один з найбільших нафтопроводів у світі, будівництво якого розпочалося у 1960-ті. Він мав забезпечувати транспортування нафти з Радянського Союзу до Центральної та Західної Європи. "Дружба" розпочинається з Альтемьєвська у Татарстані, проходить через Самару та Брянськ (територія Росії) до Мозиря (Білорусь), а далі роз'єднується на дві гілки. Північна пролягає через Польщу та Німеччину, а південна – Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину. Також ще одна гілка йде з російського Брянська через Білорусь до Литви та Латвії.

"Зрозуміло, що через політичну лояльність Віктора Орбана та Роберта Фіцо ці ціни занижені. Різниця іде в кишеню тим, хто служить Москві. Ба більше, всі знають, що ці гроші використовуються для того, щоб вербувати агентів по всій Європі", – зазначив екснародний депутат.

Нині, як зауважив він, у європейських столицях від Лондона до Варшави ідуть судові процеси проти таких агентів, які або намагалися, або вчинили диверсії чи вчиняли спробу замаху на політика, посадову особу в Європі.

Початком такої корупції і таких диверсійних діянь у європейських країнах є оцей корупційний канал, який через нафту і газопроводи заходить в Угорщину,

– пояснив Роман Безсмертний.

Водночас Європа готова забезпечувати і Угорщину, і Словаччину необхідними об'ємами нафтопродуктів, енергетичних ресурсів для того, щоб вони почували себе нормально.

Чому ж Орбан і Фіцо підіймають такий ґвалт? Тому що у них забирають корупційні гроші,

– відзначив історик.

Напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися у квітні 2026 року, Орбан, на думку дипломата, буде ще сильніше кричати. Йому вже телефонував Дональд Трамп, пояснюючи, що не можна стояти на шляху вступу України в ЄС. Однак він продовжує паразитувати на популістській ідеї постачання російських енергоресурсів.

Безсмертний наголосив, що Європа впорається з цією проблемою, адже має відповідні механізми.

