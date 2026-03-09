Ймовірно, це був Tomahawk: в мережі публікують нові кадри удару по школі в Ірані
- США ймовірно причетні до удару по іранській школі, внаслідок якого загинуло близько 175 дітей.
- Дональд Трамп заявив, що Іран сам завдав удару по школі, тоді як дані CNN вказують на можливу причетність США.
США, ймовірно, причетні до удару ракетою по іранській школі для дівчат Шаджара Тайїба. Внаслідок влучання тоді загинуло близько 175 дітей віком від 7 до 12 років.
На опублікованих кадрах видно боєприпас, що відповідає американській ракеті Tomahawk. Про це повідомили в CNN.
Чи причетні США до удару по школі?
В мережі почало поширюватися відео, на якому з даху будинку зафіксували удар по школі в Ірані. Ймовірно це була американська ракета Tomahawk. У виданні зазначили, що США запускають цю зброю з кораблів та підводних човнів.
Влучання ракети по школі в Ірані: дивіться відео
Науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Сем Лейр заявив, що відзнятий боєприпас точно відповідає американській ракеті.
Він відповідає візуальним характеристикам TLAM – хрестоподібна форма з центральними крилами та хвостовим оперенням. Крім того, відео знято приблизно за 250 метрів від місця удару, що вказує на великий боєприпас і виключає інші подібні в арсеналі США,
– зазначив Лейр.
У виданні наголосили, що удар по школі був у той самий час, коли США здійснили атаку на сусідню військово-морську базу, яка знаходиться у 250 метрах від школи.
В CBS News повідомили, що удар могли завдати помилково через застарілу розвідінформацію, яка неправильно визначила район як частину іранського військового об'єкта.
Розміщення об'єктів в радіусі влучання ракети / карта Washington Post
Також Дональд Трамп 7 березня заявив, що Іран сам завдав удару по школі, а міністр оборони США зауважив, що єдина країна яка атакує цивільне населення це Іран.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Китай закликав до припинення бойових дій в Ірані та Близькому Сході на основі п'яти принципів, включаючи повагу до суверенітету держав.
Іран визнав підтримку від Росії, але не коментує можливу передачу розвідданих. США вважають, що російська підтримка Ірану не має значного ефекту.
США та Ізраїль обговорюють можливість відправлення спецпідрозділів до Ірану для захоплення або нейтралізації високозбагаченого урану.