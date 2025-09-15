Три роки тому Росія атакувала Україну одразу 43 дронами-камікадзе. Ця цифра тоді налякала цивілізований світ. Тепер окупанти здатні запускати за одну атаку кілька сотень безпілотників. Так, 7 вересня відбувся наймасованіший удар з початку вторгнення. Ворог використав аж 810 дронів.

Упродовж років повномасштабної війни Росія активно нарощувала виробництво БпЛА. За наказом Володимира Путіна, ударні дрони тепер збирають над двох великих заводах усередині країни. Кремль також різко збільшив випуск тактичних безпілотників для фронту, залучивши до процесу регіональні влади, підприємства й навіть школярів, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Як зростає російська дронова загроза?

Якщо на початку війни Україна мала перевагу у "війні дронів", то тепер окупанти поступово її знівелювали. Ворожі атаки стають дедалі масованішими і складнішими, і українські військові змушені змінювати тактику, щоб оборонятися.

За 2025 рік Росія вже запустила понад 34 000 ударних дронів і приманок проти України – майже в 9 разів більше, ніж за той самий період минулого року. З них, за словами України, вдалося збити або заглушити 88%. Це нижче, ніж у 2024 році, коли Київ заявляв про майже 93%.

На початку цього місяця Росія за одну ніч випустила рекордні 810 ударних дронів і приманок. Київ повідомив, що збив близько 92% із них, але це все одно означало, що 63 дрони прорвалися. За цими величезними цифрами стоїть справжня революція у виробництві дронів у Росії.

Авторитарна влада Путіна на найвищому рівні дала сигнал, що дрони є ключовим пріоритетом країни. Держава мобілізувала як державні, так і приватні ресурси, щоб створити "імперію виробництва дронів".

На недавньому економічному форумі у Владивостоці майже кожен російський регіон, який там представляли, мав стенд із демонстрацією дронів власного виробництва. До роботи залучили студентів і навіть іноземних робітників. Росія також використала свої теплі відносини з Іраном і Китаєм, щоб отримати знання та деталі для виробництва.

Аналітики оцінюють, що зараз Росія здатна виробляти приблизно 30 000 дронів-камікадзе на рік за іранським зразком. Дехто вважає, що у 2026 році ця кількість може подвоїтися.

Це й пояснює, чому Україна, попри розвиток власної ППО та дронових технологій, усе одно страждає від російських атак.

Російські дрони також стали технологічно досконалішими. Окупанти покращили системи наведення, підвищили стійкість до глушіння і додали нові типи боєголовок.

Росія змінила й тактику. Вона запускає ударні дрони "роями", прокладає заплутані маршрути, щоб відволікти увагу від справжніх цілей. Значно зросла кількість приманок з пофарбованого пінопласту і фанери, які іноді містять невеликі боєголовки і не відрізняються від справжніх дронів у небі.

На фронті агресор теж скоротив розрив із Україною у застосуванні безпілотників. Це тривожний сигнал для Києва, який довго спирався на перевагу у "війні дронів", щоб компенсувати менші людські та озброєнні ресурси. Росія також впровадила широке використання дронів, які уникають глушіння, підключаючись до контролерів за допомогою оптоволоконних кабелів на кілометри.

Який висновок?

Попри всю новизну дронових технологій, війна Росії проти України залишається переважно війною виснаження. Москва робить ставку на те, що зможе довше витримати, маючи більше ресурсів і значно більше населення.

Україна ж намагається компенсувати цю нерівність за допомогою технологій, тактики та західної підтримки. Але, як зазначають військові експерти, російська оборонна промисловість швидко вчиться і адаптується.

Дронова кампанія є показовим прикладом: те, що кілька років тому здавалося новою та асиметричною перевагою Києва, тепер перетворюється на сферу, де Росія може конкурувати й навіть часом отримувати перевагу.

