В течение лет полномасштабной войны Россия активно наращивала производство БпЛА. По приказу Владимира Путина, ударные дроны теперь собирают на двух крупных заводах внутри страны. Кремль также резко увеличил выпуск тактических беспилотников для фронта, привлекая к процессу региональные власти, предприятия и даже школьников, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Смотрите также У Украины уже есть дроны-перехватчики, способные сбивать вражеские реактивные "Шахеды", – Палиса

Как растет российская дроновая угроза?

Если в начале войны Украина имела преимущество в "войне дронов", то теперь оккупанты постепенно ее нивелировали. Вражеские атаки становятся все более массированными и сложными, и украинские военные вынуждены менять тактику, чтобы обороняться.

За 2025 год Россия уже запустила более 34 000 ударных дронов и приманок против Украины – почти в 9 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Из них, по словам Украины, удалось сбить или заглушить 88%. Это ниже, чем в 2024 году, когда Киев заявлял о почти 93%.

В начале этого месяца Россия за одну ночь выпустила рекордные 810 ударных дронов и приманок. Киев сообщил, что сбил около 92% из них, но это все равно означало, что 63 дрона прорвались. За этими огромными цифрами стоит настоящая революция в производстве дронов в России.

Авторитарная власть Путина на самом высоком уровне дала сигнал, что дроны являются ключевым приоритетом страны. Государство мобилизовало как государственные, так и частные ресурсы, чтобы создать "империю производства дронов".

На недавнем экономическом форуме во Владивостоке почти каждый российский регион, который там представляли, имел стенд с демонстрацией дронов собственного производства. К работе привлекли студентов и даже иностранных рабочих. Россия также использовала свои теплые отношения с Ираном и Китаем, чтобы получить знания и детали для производства.

Аналитики оценивают, что сейчас Россия способна производить примерно 30 000 дронов-камикадзе в год по иранскому образцу. Некоторые считают, что в 2026 году это количество может удвоиться.

Это и объясняет, почему Украина, несмотря на развитие собственной ПВО и дроновых технологий, все равно страдает от российских атак.

Российские дроны также стали технологически более совершенными. Оккупанты улучшили системы наведения, повысили устойчивость к глушению и добавили новые типы боеголовок.

Россия изменила и тактику. Она запускает ударные дроны "роями", прокладывает запутанные маршруты, чтобы отвлечь внимание от настоящих целей. Значительно возросло количество приманок из окрашенного пенопласта и фанеры, которые иногда содержат небольшие боеголовки и не отличаются от настоящих дронов в небе.

На фронте агрессор тоже сократил разрыв с Украиной в применении беспилотников. Это тревожный сигнал для Киева, который долго опирался на преимущество в "войне дронов", чтобы компенсировать меньшие человеческие и вооруженные ресурсы. Россия также внедрила широкое использование дронов, которые избегают глушения, подключаясь к контроллерам с помощью оптоволоконных кабелей на километры.

Какой вывод?

Несмотря на всю новизну дроновых технологий, война России против Украины остается преимущественно войной истощения. Москва делает ставку на то, что сможет дольше выдержать, имея больше ресурсов и значительно больше населения.

Украина же пытается компенсировать это неравенство с помощью технологий, тактики и западной поддержки. Но, как отмечают военные эксперты, российская оборонная промышленность быстро учится и адаптируется.

Дроновая кампания является показательным примером: то, что несколько лет назад казалось новым и асимметричным преимуществом Киева, теперь превращается в сферу, где Россия может конкурировать и даже порой получать преимущество.

Что известно о совершенствовании врагом дронов?