Атака Ізраїлю по Ірану: політолог назвав несподівану вигоду для України

Ізраїль завдав ударів по Ірану після чергових різких заяв Дональда Трампа щодо Тегерана. Напередодні він говорив про можливі дії проти іранського режиму, але не конкретизував їхніх термінів.

Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цю ситуацію не варто механічно порівнювати з війною Росії проти України. Водночас, за його словами, атака по Ірану може створити для України несподіваний геополітичний ефект.

Дивіться також "Ніколи не забудемо": Україна зробила заяву щодо операції проти Ірану

Іран і Росію не можна ставити в один ряд

Коментуючи заяви Дональда Трампа про Іран, Загородній зауважив, що дехто намагається провести паралель між жорсткими діями щодо Тегерана та можливими діями проти Москви.

Важливо! 28 лютого Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану, після чого президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабних бойових дій проти іранського режиму. За його словами, мета операції – усунення загроз з боку Тегерана, зокрема недопущення створення ядерної зброї, а прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що йдеться про спільну операцію.

Проте, за його словами, така аналогія є хибною через принципову різницю між двома державами. Різниця полягає не лише у статусі держав, а насамперед у військових можливостях.

У Ірану ще немає ядерної зброї, у Росії є ядерна зброя. Іран не є постійним членом Ради безпеки ООН, а Росія є,

– зазначив він.

Політолог наголосив, що саме цей фактор стримує радикальні сценарії щодо Москви. Він підкреслив, що очікувати прямого силового втручання проти Росії не варто, навіть якщо риторика окремих американських політиків звучить жорстко.

Бомбардувати Росію поки не будуть. Давайте будемо без ілюзій,

– додав Загородній.

Водночас, за його словами, це не означає, що події навколо Ірану не матимуть наслідків для Росії. Вплив може бути опосередкованим, але відчутним у стратегічній площині.

Чому атака по Ірану вигідна Україні?

Іран є союзником Росії у війні проти України. Саме звідти почалося постачання дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по українських містах. Тому ослаблення Ірану автоматично б'є й по можливостях Москви.

Нам вигідна ця атака. Шахеди ж з'явилися не самі по собі. Там є співпраця з Росією, зокрема в цьому напрямку,

– зазначив Загородній.

Політолог також звернув увагу на енергетичний аспект. За його словами, США прагнуть посилити контроль над іранськими нафтовими потоками, а це означає додатковий тиск на російський експорт. Якщо іранська нафта активніше вийде на світові ринки під американським контролем, Росії буде складніше утримувати свої позиції.

Американці хочуть взяти під контроль нафту і газ Ірану. Це означає, що Росію й так витискають з ринків, а з Іраном цей тиск стане ще сильнішим,

– пояснив Загородній.

Загородній звернув увагу, що події навколо Ірану мають ширший геополітичний вимір. За його словами, удар по Тегерану б'є не лише по союзнику Росії, а й по конфігурації співпраці між Іраном, Москвою та Пекіном. Частина іранської нафти традиційно йшла до Китаю, який залишається важливим економічним партнером Росії.

Це удар, у тому числі, по Китаю. Бо нафта з Ірану йшла насамперед туди,

– зазначив він.

Політолог пояснив, що перерозподіл енергетичних потоків змінює розклад сил. Якщо США посилюють вплив на нафтові маршрути, це обмежує можливості країн, які підтримують Росію або співпрацюють із нею. У такій конфігурації Кремлю доводиться діяти в менш комфортних умовах. Саме тому події на Близькому Сході можуть мати для України непрямий, але стратегічно важливий ефект. Ослаблення партнерів Москви і переформатування енергетичного ринку створюють додатковий тиск на Росію.

Що відомо про ескалацію між Ізраїлем, США та Іраном?