Чи була атака БпЛА на Путіна: у президента Макрона відповіли

29 грудня Кремль заявив, що Україна нібито намагалася вбити Володимира Путіна, запустивши по його резиденції на Валдаї кілька десятків дронів. У Києві звинувачення агресора заперечують.

Російські пропагадисти верещать про напад на Путіна, а офіційні чиновники кажуть, що план помсти Києву вже готовий. Сам російський диктатор поспішив поскаржитися Дональду Трампу, що, мовляв, його дім атакували українці, передає 24 Канал із посиланням на Le Monde.

Що у Франції думають про "атаку на Валдай"?

У президента Макрона вважають, що немає жодних переконливих доказів того, що атака на резиденцію Путіна у Новгородській області взагалі була.

Париж звірив інформацію з партнерами, і висновок виявився той самий – атака на Валдай – це фейк.

У Макрона звернули також увагу на те, що самі російські посадовці роблять заяви з приводу "нападу" на резиденцію, які взаємовиключають одна одну.

Так, першим про атаку на Валдай повідомив очільник МЗС Росії Сергій Лавров. За його словами, "штурмувати" резиденцію Путіна летів аж 91 дрон. Тим часом у ранковому звіті російського міноборони за 29 грудня йшлося про те, що Новгородську область атакували лишень 18 безпілотників. Пізніше губернатор області Олександр Дронов уточив, що усього над регіоном збили 41 дрон. Заяви міноборони та міністра Лаврова не збігаються, що свідчить про свідому брехню росіян.