Удари по Венесуелі: ЗМІ назвали, які об'єкти були під атакою

Уранці 3 січня у столиці Венесуели пролунала серія вибухів. Стало відомо, що в Каракасі ударів завдали по будинку міністра оборони та по порту.

Які об'єкти атакували в Венесуелі?

Близько 01:50 за місцевим часом пролунали особливо сильні та безперервні звуки вибухів на Фуерте Тіуна, розлогій військовій базі в центрі Каракаса, де проживає вище керівництво Венесуели та багато високопосадовців.

Венесуельські джерела Sky News Arabia повідомили, що будинок міністра оборони Венесуели та порт у столиці були під атакою.

Своєю чергою, Президент Венесуели оголосив надзвичайний стан у країні.

Трамп наказав атакувати Венесуелу: що відомо?