Військові США вважають, що їхня система ППО не впорається із атаками іранських "Шахедів", – CNN

Міністр оборони США та керівництво Об'єднаного комітету начальників штабів попередили законодавців про загрозу іранських дронів Shahed. Вони зазначили, що американське ППО може не справитись із ними.

Про це пише CNN з посиланням на проінформовані джерела, які були присутніми на закритому брифінгу в будівлі Капітолія у Вашингтоні.

Чи зможе ППО США впоратись з загрозою іранських дронів?

Міністр оборони Піт Хегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнали, що дрони літають низько та повільно, що ускладнює їх перехоплення. Також вони зазначили, що партнери США в регіоні Перської затоки накопичують перехоплювачі.

Брифінг відбувався на тлі загострення конфлікту з Іраном, що загрожує не лише дестабілізацією Близького Сходу, а й потенційною глобальною енергетичною кризою. Президент Дональд Трамп заявив, що більшість військових об’єктів Ірану були "виведені з ладу", а нові удари були спрямовані безпосередньо на керівництво країни.

Чиновники адміністрації відкинули питання щодо того, як США планують запобігти перетворенню Ірану на невдалу державу, підкресливши, що зміна режиму у Тегерані є другорядною метою.

За їхніми словами, головні цілі операції – знищити ракетні можливості Ірану, його військово-морський флот, припинити розвиток ядерної програми та заблокувати постачання озброєння для воєнізованих груп у регіоні. Операція, як наголосили чиновники, має бути спрямована на обмеження воєнного потенціалу країни та захист інтересів США, а не на пряме втручання у внутрішню політику Ірану.

Чиновники не вказали, хто, на їхню думку, стане наступним верховним лідером Ірану. Колишнього верховного лідера Алі Хаменеї вбили США та Ізраїль. Трамп заявив, що багато потенційних наступників також загинули під час операції. Пошук нового лідера триває і вимагає складного процесу.

Демократи, зокрема сенатор Марк Келлі, попередили про обмеженість запасів боєприпасів та наголосили, що Іран має великі запаси дронів та ракет, що створює проблему поповнення систем протиповітряної оборони.

Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?