Військові США вважають, що їхня система ППО не впорається із атаками іранських "Шахедів", – CNN
- Міністр оборони США визнав загрозу іранських дронів Shahed, які складно перехопити через їх низьку швидкість і висоту польоту.
- Водночас Трамп заявив про виведення з ладу більшості військових об’єктів Ірану.
Міністр оборони США та керівництво Об'єднаного комітету начальників штабів попередили законодавців про загрозу іранських дронів Shahed. Вони зазначили, що американське ППО може не справитись із ними.
Про це пише CNN з посиланням на проінформовані джерела, які були присутніми на закритому брифінгу в будівлі Капітолія у Вашингтоні.
Чи зможе ППО США впоратись з загрозою іранських дронів?
Міністр оборони Піт Хегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнали, що дрони літають низько та повільно, що ускладнює їх перехоплення. Також вони зазначили, що партнери США в регіоні Перської затоки накопичують перехоплювачі.
Брифінг відбувався на тлі загострення конфлікту з Іраном, що загрожує не лише дестабілізацією Близького Сходу, а й потенційною глобальною енергетичною кризою. Президент Дональд Трамп заявив, що більшість військових об’єктів Ірану були "виведені з ладу", а нові удари були спрямовані безпосередньо на керівництво країни.
Чиновники адміністрації відкинули питання щодо того, як США планують запобігти перетворенню Ірану на невдалу державу, підкресливши, що зміна режиму у Тегерані є другорядною метою.
За їхніми словами, головні цілі операції – знищити ракетні можливості Ірану, його військово-морський флот, припинити розвиток ядерної програми та заблокувати постачання озброєння для воєнізованих груп у регіоні. Операція, як наголосили чиновники, має бути спрямована на обмеження воєнного потенціалу країни та захист інтересів США, а не на пряме втручання у внутрішню політику Ірану.
Чиновники не вказали, хто, на їхню думку, стане наступним верховним лідером Ірану. Колишнього верховного лідера Алі Хаменеї вбили США та Ізраїль. Трамп заявив, що багато потенційних наступників також загинули під час операції. Пошук нового лідера триває і вимагає складного процесу.
Демократи, зокрема сенатор Марк Келлі, попередили про обмеженість запасів боєприпасів та наголосили, що Іран має великі запаси дронів та ракет, що створює проблему поповнення систем протиповітряної оборони.
Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?
У оточенні Дональда Трампа зростає стурбованість щодо тривалості та наслідків кампанії проти Ірану. Радники закликають якнайшвидше завершити операцію через політичні ризики, можливі військові втрати та економічні наслідки. Водночас президент, надхненний першими успіхами, імовірно схиляється до продовження дій, що створює напруженість у його адміністрації.
Азербайджан підтвердив ранкову атаку іранських дронів 5 березня. Один безпілотник впав на термінал аеропорту Нахічевані, інший – біля школи в селі Шекерабад. За даними МЗС країни, внаслідок інциденту постраждали двоє мирних жителів, а також зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Баку рішуче засудив атаку, назвав її порушенням міжнародного права, викликав посла Ірану та залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.
Україна готова поділитися з союзниками досвідом боротьби з дронами-камікадзе та власними технологіями перехоплення безпілотників, на що вже надійшли запити від країн Близького Сходу, Європи та США. Водночас Київ потребує ракет для систем Patriot, тому обговорюється взаємовигідний обмін. Україна ділиться експертизою, а партнери постачають необхідне озброєння, повідомив президент Володимир Зеленський.