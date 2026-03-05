Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники, которые присутствовали на закрытом брифинге в здании Капитолия в Вашингтоне.
Сможет ли ПВО США справиться с угрозой иранских дронов?
Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что дроны летают низко и медленно, что затрудняет их перехват. Также они отметили, что партнеры США в регионе Персидского залива накапливают перехватчики.
Брифинг проходил на фоне обострения конфликта с Ираном, что грозит не только дестабилизацией Ближнего Востока, но и потенциальным глобальным энергетическим кризисом. Президент Дональд Трамп заявил, что большинство военных объектов Ирана были "выведены из строя", а новые удары были направлены непосредственно на руководство страны.
Чиновники администрации отвергли вопрос о том, как США планируют предотвратить превращение Ирана в неудачное государство, подчеркнув, что изменение режима в Тегеране является второстепенной целью.
По их словам, главные цели операции – уничтожить ракетные возможности Ирана, его военно-морской флот, прекратить развитие ядерной программы и заблокировать поставки вооружения для военизированных групп в регионе. Операция, как отметили чиновники, должна быть направлена на ограничение военного потенциала страны и защиту интересов США, а не на прямое вмешательство во внутреннюю политику Ирана.
Чиновники не указали, кто, по их мнению, станет следующим верховным лидером Ирана. Бывшего верховного лидера Али Хаменеи убили США и Израиль. Трамп заявил, что многие потенциальные преемники также погибли во время операции. Поиск нового лидера продолжается и требует сложного процесса.
Демократы, в частности сенатор Марк Келли, предупредили об ограниченности запасов боеприпасов и отметили, что Иран имеет большие запасы дронов и ракет, что создает проблему пополнения систем противовоздушной обороны.
Что нового известно о конфликте между США и Ираном?
В окружении Дональда Трампа растет обеспокоенность относительно продолжительности и последствий кампании против Ирана. Советники призывают как можно быстрее завершить операцию из-за политических рисков, возможных военных потерь и экономических последствий. В то же время президент, воодушевленный первыми успехами, вероятно склоняется к продолжению действий, что создает напряженность в его администрации.
Азербайджан подтвердил утреннюю атаку иранских дронов 5 марта. Один беспилотник упал на терминал аэропорта Нахичевани, другой – возле школы в селе Шекерабад. По данным МИД страны, в результате инцидента пострадали двое мирных жителей, а также получила повреждения гражданская инфраструктура. Баку решительно осудил атаку, назвал ее нарушением международного права, вызвал посла Ирана и оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.
Украина готова поделиться с союзниками опытом борьбы с дронами-камикадзе борьбы с дронами-камикадзе и собственными технологиями перехвата беспилотников, на что уже поступили запросы от стран Ближнего Востока, Европы и США. В то же время Киев нуждается в ракетах для систем Patriot, поэтому обсуждается взаимовыгодный обмен. Украина делится экспертизой, а партнеры поставляют необходимое вооружение, сообщил президент Владимир Зеленский.