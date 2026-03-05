Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники, которые присутствовали на закрытом брифинге в здании Капитолия в Вашингтоне.

Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что дроны летают низко и медленно, что затрудняет их перехват. Также они отметили, что партнеры США в регионе Персидского залива накапливают перехватчики.

Брифинг проходил на фоне обострения конфликта с Ираном, что грозит не только дестабилизацией Ближнего Востока, но и потенциальным глобальным энергетическим кризисом. Президент Дональд Трамп заявил, что большинство военных объектов Ирана были "выведены из строя", а новые удары были направлены непосредственно на руководство страны.

Чиновники администрации отвергли вопрос о том, как США планируют предотвратить превращение Ирана в неудачное государство, подчеркнув, что изменение режима в Тегеране является второстепенной целью.

По их словам, главные цели операции – уничтожить ракетные возможности Ирана, его военно-морской флот, прекратить развитие ядерной программы и заблокировать поставки вооружения для военизированных групп в регионе. Операция, как отметили чиновники, должна быть направлена на ограничение военного потенциала страны и защиту интересов США, а не на прямое вмешательство во внутреннюю политику Ирана.

Чиновники не указали, кто, по их мнению, станет следующим верховным лидером Ирана. Бывшего верховного лидера Али Хаменеи убили США и Израиль. Трамп заявил, что многие потенциальные преемники также погибли во время операции. Поиск нового лидера продолжается и требует сложного процесса.

Демократы, в частности сенатор Марк Келли, предупредили об ограниченности запасов боеприпасов и отметили, что Иран имеет большие запасы дронов и ракет, что создает проблему пополнения систем противовоздушной обороны.

