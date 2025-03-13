Багатообіцяюче, – Трамп про заяву Путіна щодо припинення вогню

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна стосовно ідеї про припинення вогню з Україною на 30 діб.

На його думку, це вихід з глухого кута. Відповідну заяву він зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, 13 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я та чому переговори в Джидді – успіх для України

Як відреагував Трамп на слова Путіна