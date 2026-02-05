Шкодую про кожну хвилину, – перша реакція Білла Гейтса на згадки про нього у файлах Епштейна

Білл Гейтс відреагував на згадки про себе у файлах Епштейна. Він заявив, що шкодує, що взагалі знав мільярдера.

Він наполягав, що ніколи не був на приватному карибському острові Епштейна, де, як стверджується, незліченна кількість дівчат та молодих жінок зазнали насильства, і не мав жодних стосунків з жодною жінкою. Про це пише видання The Guardian.

Що сказав Гейтс про згадки свого імені у файлах Епштейна?

Гейтс зустрів Епштейна у 2011 році та кілька разів вечеряв з ним, щоб обговорити інвестування в запропоновані наукові проєкти.

У нещодавно опублікованих файлах стверджується, що Гейтс заразився венеричним захворюванням після зустрічі з російськими дівчатами.

Бізнесмен нібито приховував це від своєї уже колишньої дружини Мелінди Френч Гейтс і намагався таємно їй дати антибіотики на випадок, якщо вона також заразиться.

Офіс Гейтса швидко опублікував заяву, в якій засудив "абсолютно абсурдне та повністю хибне" твердження. Але сам 70-річний бізнесмен кілька днів мовчав.

Та у середу, 4 лютого, він зрештою порушив мовчанку, також назвавши звинувачення "хибними".

Схоже, Джеффрі написав електронного листа самому собі. Цей лист ніколи не був надісланий. Лист фальшивий. Я не знаю, про що він думав. Чи намагався він якимось чином напасти на мене? Я шкодую про кожну хвилину, яку я провів з ним, і перепрошую за це,

– заявив Гейтс.

Сама ж ексдружина бізнесмена зазначала, що усі ці згадки про її ексчоловіка нагадують про "дуже, дуже болісні часи" в їхньому шлюбі.

"Які б питання не залишалися – я навіть не можу почати знати все це – ці питання до цих людей і навіть до мого колишнього чоловіка. Вони повинні відповідати на ці речі, а не я", – казала вона.

Хто ще згадується у файлах Епштейна?