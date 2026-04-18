Це катастрофа, – політолог пояснив, що відбувається з Ормузькою протокою

Ситуація довкола Ормузької протоки залишається напруженою. Нещодавно США заявили, що не пропускатимуть судна, яким надавав дозвіл на прохід Тегеран та впровадили морську блокаду іранських портів. У відповідь Іран знову закрив протоку та відкрив вогонь по двох суднах, які намагались пройти повз неї.

Політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу наголосив, що ситуація щодо Ормузької протоки опинилась у патовій точці й нині незрозуміло, яким чином шукати вихід для розв'язання проблеми.

Блокада Ормузької протоки: які 2 сценарії можуть програтися?

Зараз, зі слів політолога, Ормузька протока – це точка дестабілізації. Утворилась величезна кількість проблем. Він додав, що лідери Німеччини, Франції та Великої Британії провели нараду з цього приводу і зібрали в режимі онлайн представників понад 40 країн, аби обговорити необхідність розблокування протоки.

Це катастрофа не тільки для США, а й всього світу. Були повідомлення, що авіаційного палива в Європі залишається на 6 тижнів. Навіть цивільна авіація може зменшити кількість перельотів, бо не вистачає ресурсів,

– підкреслив Бронжуков.

Як зауважив політолог, нині є 2 шляхи розвитку подій довкола ситуації з Ормузькою протокою. Перший: буде спроба домовитися з Іраном. Другий сценарій передбачає повернення війни на Близькому Сході до гарячої фази.

"В другий сценарій я вірю менше, бо охочих воювати й надсилати свої війська в Іран небагато. Американці до цього не готові ні політично, ні психологічно, можливо, навіть й технічно теж", – припустив Бронжуков.

Іран може поховати рейтинги Трампа

Він вказав на те, що Іран розуміє ситуацію, в якій опинився. Вона для нього, зі слів політолога, максимально вигідна. Він класичний приклад терористичного режиму, помножений на географічні особливості.

Тегеран зміг взяти за горло і в заручники увесь світ. Зараз намагається диктувати свої умови. Думаю, що він дійде до того, що зможе витиснути з Трампа величезну купу поступок. Цим з одного боку поховає рейтинги американського президента, з іншого – посилиться і отримає додатковий плацдарм для розвитку,

– підсумував Бронжуков.

Ось такою буде ціна бездумної авантюри, в яку, зі слів політолога, вліз Дональд Трамп, вважаючи себе головним стратегом і політиком світу. Він підсумував, що нині Трамп – це більше персонаж для психіатричного аналізу, ніж політологічного.

Зауважте! На думку військового експерта Павла Нарожного закриття Ормузької протоки – додатковий крок для деескалації на Близькому Сході. Він вважає, що Трамп опинився у глухому куті, оскільки досягти зміни політичного режиму в Ірані йому не вдалося, а до наземної операції там США не готові. З його слів, який би шлях не обрав лідер Сполучених Штатів, ситуація для нього ставатиме дедалі гіршою.

