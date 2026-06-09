Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні. У вівторок, 9 червня, міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Україні потрібно "більше людей, а не озброєння".

Про це пише Bloomberg.

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Що кажуть у Болгарії про війну та допомогу?

Болгарія – один з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, які були вирішальними для Києва на початку війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС.

З 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.

План припинити підтримку з'явився лише через кілька днів після того, як лідери Франції, Німеччини та Великої Британії закликали Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню, яке дозволить розпочати переговори щодо довгострокової мирної угоди.

Стоянов зазначив, що хоча роль Євросоюзу у мирному процесі є "надзвичайно важливою", йому "буде важко грати роль посередника", бо ЄС допомагає Україні в її зусиллях у цій війні.

Водночас він закликав до "справедливого миру, який буде визначено обома сторонами, що беруть участь у конфлікті".

Власне, його коментарі перегукуються з позицією прем'єр-міністра Румена Радєва, який заявляв, що війна не буде вирішена на полі бою.

Радєв – колишній командувач ВПС, також він обіймав посаду президента до січня 2026. Політик неодноразово виступав проти військової підтримки Києва Євросоюзом.

Він також закликав до скасування санкцій проти Росії, бо нібито вони шкодять європейській економіці, а ще – пообіцяв посилити роль Болгарії у спільних європейських рішеннях.

Тим часом інші країни продовжуть допомагати Україні. Наприклад, Данія прийме український завод реактивного пального для захисту від Росії. Загалом країна намагається перемістити до себе декілька українських підприємств.

А у НАТО готують новий план підтримки. Україна може отримати 70 мільярдів на зброю.

У США 4 червня теж просунули законопроєкт щодо надання Україні військової допомоги. Також було обговорено запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.





